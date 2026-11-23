Sáng 23/11, UBND Tp.HCM tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, định hướng phát triển thành siêu đô thị đa cực, đa trung tâm với quy mô dân số hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Sự kiện diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Tp.HCM (phường An Khánh), với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao cùng khoảng 500 đại biểu đến từ các địa phương lân cận, nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp và chuyên gia.

Tại hội nghị, thành phố công bố quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể. Trước đó, ngày 30/10, HĐND Tp.HCM khóa 11 đã thông qua đồ án này tại kỳ họp thứ 6 bằng Nghị quyết số 123/NQ-HĐND.

Đây là quy hoạch tích hợp đa ngành đầu tiên của Tp.HCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh dấu bước định hình lại không gian phát triển của thành phố trên quy mô lớn.

Phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ diện tích 6.772,59km2, gồm 168 xã, phường, đặc khu. Đồng thời, đồ án nghiên cứu kết nối không gian phát triển với các địa phương lân cận như Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và không gian biển.

Tp.HCM công bố quy hoạch 100 năm, hướng tới đô thị toàn cầu.

5 cực động lực định hình mô hình siêu đô thị

Theo quy hoạch, Tp.HCM được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, gồm 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

Cụ thể, 5 cực động lực gồm: lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm; cực đổi mới sáng tạo phía Đông; cực công nghiệp, công nghệ cao và logistics phía Bắc; cực cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế và năng lượng phía Nam; cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây.

Trong đó, khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm được xác định là hạt nhân phát triển dịch vụ tài chính quốc tế. Các khu vực phía Đông và phía Bắc tập trung thúc đẩy đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao và logistics. Phía Nam phát triển gắn với cảng biển, thương mại tự do và năng lượng, trong khi phía Tây được định hướng trở thành cực đô thị, giáo dục và y tế.

Bên cạnh các cực động lực, thành phố xác định 5 trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên.

Các khu vực này được kết nối thông qua 5 hệ liên kết chiến lược, gồm trục Bắc - Nam, Đông - Tây, hệ thống công nghiệp - logistics đa phương thức, hạ tầng đô thị đa tầng và liên kết xanh - xanh dương. Mục tiêu là tăng cường kết nối giữa các khu vực, khai thác lợi thế từng địa bàn và hình thành mạng lưới phát triển đồng bộ trên toàn thành phố.

Hướng tới đô thị toàn cầu từ năm 2075

Về tầm nhìn dài hạn, đến năm 2030, Tp.HCM đặt mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nổi trội ở Đông Nam Á. Đến năm 2045, thành phố hướng tới vị thế trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á.

Từ năm 2075 trở đi, Tp.HCM định hướng trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, có vị thế ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Về tổ chức không gian và sử dụng đất, thành phố dự kiến hình thành 33 khu vực đô thị với tổng diện tích khoảng 341.737ha, chiếm 50,46% diện tích tự nhiên. Đây là những khu vực sẽ được lập quy hoạch phân khu để cụ thể hóa định hướng phát triển. Khu vực nông thôn có diện tích khoảng 335.522ha, tương ứng 49,54% diện tích tự nhiên.

Sau hội nghị công bố, Tp.HCM sẽ tổ chức triển lãm quy hoạch trong thời gian một tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch. Sở Quy hoạch - Kiến trúc bố trí nhân sự thuyết minh, hướng dẫn người dân tra cứu bản đồ số và tiếp nhận các ý kiến phản ánh.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ hoàn tất việc cập nhật hồ sơ, bản đồ quy hoạch trước ngày 31/12; đồng thời hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành trước ngày 30/6/2027.

Việc công bố quy hoạch tổng thể được kỳ vọng tạo cơ sở định hướng phát triển không gian đô thị, phân bổ nguồn lực và thu hút đầu tư, đồng thời tăng cường liên kết vùng, khai thác lợi thế của từng khu vực trong cấu trúc siêu đô thị Tp.HCM.