UBND Tp.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 643 về tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Hội nghị dự kiến diễn ra ngày 23/11 tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố, phường An Khánh.

Theo kế hoạch mới, hội nghị khai mạc lúc 8h ngày 23/11. Đây là địa điểm được điều chỉnh so với phương án trước đó là Trung tâm hội nghị Thiskyhall Sala. Kế hoạch số 643 đồng thời thay thế Kế hoạch số 622 đã ban hành trước đây.

Tp.HCM công bố quy hoạch 100 năm, hé lộ 5 cực động lực phát triển.

Hội nghị dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, đại diện các tỉnh, thành phố lân cận, nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp cùng đại diện 168 phường, xã, đặc khu của Tp.HCM.

Chương trình gồm phát biểu của Chủ tịch UBND Tp.HCM, trình chiếu phim giới thiệu quy hoạch, thuyết minh bản đồ và sơ đồ tổ chức không gian phát triển thành phố. Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong khuôn khổ sự kiện, Tp.HCM cũng sẽ công bố và trao giấy chứng nhận thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Tp.HCM đợt 2.

Bên cạnh hội nghị, thành phố tổ chức triển lãm quy hoạch trong thời gian một tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố, phục vụ nhu cầu tìm hiểu của người dân và doanh nghiệp.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao điều hành hoạt động triển lãm, bố trí nhân viên thuyết minh, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng bản đồ số, đồng thời tiếp nhận các ý kiến phản ánh.

Về công khai thông tin quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì xây dựng và duy trì địa chỉ truy cập thống nhất đến hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch chính thức. Các tài liệu được công bố gồm thuyết minh, quy định quản lý, bản đồ, bản vẽ, sơ đồ và dữ liệu điện tử liên quan.

Trước đó, ngày 30/10, HĐND Tp.HCM khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Một trong những định hướng trọng tâm của quy hoạch là tổ chức Tp.HCM theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, kết hợp phát triển không gian ngầm, mặt đất, tầm thấp và tầm cao.

Theo bản quy hoạch, cấu trúc không gian thành phố được tổ chức gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Các vùng quản trị được xác định trên cơ sở đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và yêu cầu phát triển của từng khu vực. Đây không phải là đơn vị hành chính và không làm phát sinh cấp trung gian trong tổ chức bộ máy quản lý.