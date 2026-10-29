TP HCM công bố loạt dự án với tổng vốn đầu tư hơn 13,5 tỷ USD

Sáng 28/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, UBND TP HCM công bố danh mục các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, theo Cổng TTĐT TP HCM.

Danh mục gồm 12 dự án thuộc các lĩnh vực cảng biển, logistics, phát triển đô thị, hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất công nghiệp và công nghệ cao, với tổng vốn đầu tư được công bố khoảng 337.221,66 tỷ đồng, tương đương 13,58 tỷ USD.

Lãnh đạo TP HCM tặng hoa chúc mừng 12 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Ảnh: Cổng TTĐT TP HCM.

Hai dự án đô thị có tổng vốn hơn 233.000 tỷ đồng

Trong lĩnh vực bất động sản, Khu đô thị Đại học Quốc tế và Khu phức hợp thông minh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm là hai dự án có quy mô vốn đáng chú ý.

Khu đô thị Đại học Quốc tế do CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam thực hiện, có quy mô 880 ha tại xã Xuân Thới Sơn, thuộc Khu đô thị Tây Bắc TP HCM. Sau điều chỉnh, tổng vốn đầu tư dự án đạt khoảng 173.115,06 tỷ đồng, tương đương 6,612 tỷ USD.

Trong khi đó, Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty TNHH Lotte Properties HCMC thực hiện, có tổng vốn đầu tư được điều chỉnh lên 60.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,292 tỷ USD. Dự án có sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Lotte và CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Cảng Cần Giờ có vốn gần 129.000 tỷ đồng

Ở lĩnh vực hạ tầng cảng biển, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có quy mô khoảng 571 ha, tổng vốn đầu tư 128.872,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,923 tỷ USD.

Công suất thiết kế dự kiến đạt 4,8 triệu TEU vào năm 2030 và 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Theo kế hoạch, đến năm 2030, dự án dự kiến hoàn thành đầu tư ít nhất hai cầu cảng; các hạng mục còn lại được triển khai trong giai đoạn II, kéo dài đến năm 2050.

Một dự án khác là Cảng Cái Mép Gemadept – Terminal Link, có diện tích khoảng 120,78 ha, tổng vốn đầu tư 16.835,8 tỷ đồng, tương đương khoảng 643,1 triệu USD. Cảng có công suất 25,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT. Giai đoạn 1 đã hoạt động từ tháng 1/2021, trong khi giai đoạn 2 dự kiến triển khai đến quý IV/2030.

Bến cảng Mỹ Xuân 6 có diện tích 20,76 ha, tổng vốn đầu tư 1.742,75 tỷ đồng. Dự án có công suất thiết kế 2,8 triệu tấn/năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2028.

Hơn 35.000 tỷ đồng vào logistics và hạ tầng khu công nghiệp

Trong lĩnh vực logistics, Dự án Swift Logistics do TOKGISTIC PTE. LTD. (Singapore) đầu tư có tổng vốn 25.850,44 tỷ đồng, tương đương khoảng 987,4 triệu USD. Dự án triển khai các hoạt động bưu chính, chuyển phát, nghiên cứu thị trường và tư vấn quản lý tại Tòa nhà The Nexus, phường Sài Gòn; dự kiến bắt đầu thực hiện các mục tiêu hoạt động từ quý IV/2026.

Ở lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập – Giai đoạn 1 có diện tích 497,19 ha, tổng vốn đăng ký hơn 9.701 tỷ đồng, tương đương khoảng 379,69 triệu USD.

Dự án do Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex – CTCP và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi thực hiện.

Loạt dự án sản xuất công nghiệp, công nghệ cao

Danh mục còn có các dự án sản xuất công nghiệp và công nghệ cao, gồm nhà máy cáp điện GL CABLES, dự án kính tiết kiệm năng lượng XINYI GLASS Việt Nam, dự án gia công kim loại CHANG YUE TECHNOLOGY (VN), dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện của II-VI Việt Nam và dự án thiết bị tự động hóa của ITO AUTOMATION TECHNOLOGIES Việt Nam.

Trong đó, XINYI GLASS Việt Nam có vốn đầu tư 230 triệu USD; CHANG YUE TECHNOLOGY (VN) có vốn 70 triệu USD; II-VI Việt Nam có vốn 45 triệu USD; ITO AUTOMATION TECHNOLOGIES Việt Nam có vốn 8 triệu USD. Nhà máy GL CABLES có tổng vốn đăng ký 600 tỷ đồng.

Công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế

Cũng tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, TP HCM công bố 10 thành viên chính thức đầu tiên của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM (VIFC HCMC).

Danh sách gồm Công ty TNHH EQuest Capital; Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC; Công ty TNHH VinaCapital International Partners (British Virgin Islands); Công ty TNHH Angelica Global Aviation Finance; Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC; Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàng hải Gemadept Holdings; Công ty TNHH REE Energy Finance; Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV); AG&P Vietnam Holding Company Limited và Công ty TNHH MTV Rovela Pay.

Theo số liệu cập nhật ngày 15/10/2026, tổng vốn điều lệ của 10 thành viên đạt 133,1 triệu USD. Tổng quy mô cam kết đầu tư khoảng 2,7 tỷ USD trong giai đoạn 2026–2027 và dự kiến lũy kế khoảng 3 tỷ USD đến năm 2030.

Các thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, hạ tầng, tài chính hàng không, hàng hải, năng lượng tái tạo, giao dịch hàng hóa, khí thiên nhiên hóa lỏng, trung tâm dữ liệu và dịch vụ thanh toán.

Ngoài ra, TP HCM cũng công bố quan hệ đối tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) nhằm mở rộng kết nối quốc tế và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực phát triển.