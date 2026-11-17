Theo thông tin từ Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, ngày 13/11, thành phố đã công bố bộ tài liệu phục vụ Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm.

Sơ đồ định hướng tổ chức phân vùng kiến trúc cảnh quan theo quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm.

Bộ tài liệu bao gồm Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 30/10/2026 của HĐND TP.HCM về thông qua Quy hoạch tổng thể thành phố; Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026 của UBND TP.HCM về phê duyệt quy hoạch; cùng Kế hoạch số 622/KH-UBND ngày 10/11/2026 về tổ chức công bố quy hoạch.

Việc công khai hồ sơ nhằm giúp các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân tiếp cận đầy đủ các định hướng phát triển không gian thành phố trong giai đoạn tới, đồng thời tạo cơ sở triển khai các quy hoạch cụ thể và dự án đầu tư.

Quy hoạch tổng thể được lập trên toàn bộ địa giới hành chính TP.HCM với diện tích khoảng 6.772,59km², gồm 168 đơn vị hành chính. Phạm vi nghiên cứu còn xem xét mối liên kết vùng với Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các không gian biển liên quan.

Theo định hướng quy hoạch, TP.HCM phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, với 5 cực động lực gồm: cực lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm; cực đổi mới sáng tạo phía Đông; cực công nghiệp - logistics phía Bắc; cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng phía Nam và cực đô thị - giáo dục - y tế phía Tây.

Bên cạnh đó, quy hoạch xác định 5 trung tâm vệ tinh gồm Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên; đồng thời tổ chức 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Về quy mô dân số, thành phố dự báo đạt khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 25 triệu người vào năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050. Mục tiêu dài hạn là xây dựng TP.HCM trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, là trung tâm tài chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu quốc tế.

Đáng chú ý, quy hoạch định hướng tổ chức không gian đô thị theo ba chiều gồm không gian mặt đất, không gian ngầm và không gian trên cao, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, nâng cao năng lực kết nối và đáp ứng yêu cầu phát triển của một siêu đô thị.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung khu vực nông thôn, quy hoạch không gian ngầm, không gian tầm thấp và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật để cụ thể hóa định hướng tổng thể.

Toàn bộ hồ sơ quy hoạch được công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM và tại trụ sở, trang thông tin điện tử của UBND các xã, phường, đặc khu. Người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể tra cứu hồ sơ, bản vẽ và các tài liệu liên quan để phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin quy hoạch.