TP.HCM công bố giá tạm tính nhà ở xã hội HUD Thủ Đức

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công khai thông tin dự án Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức tại phường Hiệp Bình, với 209 căn hộ. Giá bán tạm tính do chủ đầu tư cung cấp là 30,7 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì. Dự kiến dự án bắt đầu nhận hồ sơ từ quý IV/2026.

209 căn hộ, dự kiến hoàn thành vào quý III/2027

Khu nhà ở xã hội HUD Thủ Đức do Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư, được xây dựng trên lô đất thuộc Khu dân cư số 6 của dự án Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025, gồm 209 căn hộ nhà ở xã hội. Trong đó, 164 căn có diện tích khoảng 69,5 m2 và 45 căn có diện tích khoảng 53,5 m2. Công trình được triển khai trên khu đất rộng 13.707 m2, diện tích xây dựng 5.843 m2, tổng diện tích sàn xây dựng 30.770 m2.

Theo thông tin được công khai, mức giá bán tạm tính là 30,7 triệu đồng/m2. Giá này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm 2% kinh phí bảo trì. Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý đây mới là mức giá tạm tính do chủ đầu tư cung cấp. Giá bán chính thức sẽ được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt và công bố công khai theo quy định về nhà ở xã hội tại thời điểm mở bán.

Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội khi dự án đủ điều kiện và giá bán, giá cho thuê được xác định theo đúng quy định pháp luật.

Dự kiến toàn bộ công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý III/2027. Người dân thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội có nhu cầu đăng ký mua căn hộ có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Ban Quản lý dự án Hiệp Bình Phước, số 7 đường 41, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Phải công khai thông tin ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ

Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư công khai đầy đủ thời điểm bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ, số lượng căn hộ đưa ra giao dịch cũng như giá bán.

Việc công khai phải được thực hiện tối thiểu 30 ngày trước thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ để người có nhu cầu và thuộc diện được hưởng chính sách có thời gian chuẩn bị.

Bên cạnh dự án HUD Thủ Đức, TP.HCM hiện có một số dự án nhà ở xã hội đã công bố giá dự kiến. Khu nhà ở thương mại Hoàng Nam Uyên Hưng có giá dự kiến 19,8 triệu đồng/m2; Khu nhà ở xã hội cao tầng Phúc Đạt Tân Uyên khoảng 22 triệu đồng/m2; dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt khoảng 23,2 triệu đồng/m2.

TP.HCM đang mở rộng nguồn cung nhà ở xã hội

Theo số liệu của Sở Xây dựng TP.HCM, tính đến cuối tháng 8/2026, thành phố đã khởi công 10 dự án với tổng cộng 11.362 căn nhà ở xã hội. Ngoài ra, 22 dự án đang được xây dựng với gần 19.900 căn. Có 89 dự án khác với khoảng 97.100 căn đã được chấp thuận chủ đầu tư và đang hoàn tất các thủ tục để triển khai.

Trong nửa đầu năm 2027, TP.HCM dự kiến khởi công thêm 53 dự án với khoảng 80.500 căn nhà ở xã hội. Theo Đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội, TP.HCM được giao phát triển 199.400 căn. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố đã hoàn thành 17.902 căn.

Giai đoạn 2026-2030, TP.HCM phải phát triển thêm 181.257 căn, trong đó 66.657 căn trong giai đoạn 2026-2027 và 114.600 căn trong giai đoạn 2028-2030. Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.

Theo nghị quyết, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê được giao cho các địa phương là 899.857 căn. Trong đó, Hà Nội được giao 84.000 căn, TP.HCM 181.257 căn, Hải Phòng 32.850 căn, Huế 10.600 căn, Đà Nẵng 26.279 căn, Cần Thơ 13.250 căn và Đồng Nai 60.054 căn.