TP.HCM công bố 4 dự án nhà ở người nước ngoài được phép sở hữu

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử UBND TP.HCM, việc công bố danh mục 4 dự án được thực hiện theo khoản 3 Điều 4 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ. Danh mục gồm Khu liên hợp cao ốc Trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ do Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim làm chủ đầu tư; Khu nhà ở CC-III và CC-IV của Công ty Cổ phần Ngân Thạnh; Khu nhà ở cao tầng của Công ty TNHH Nassim JV; Khu căn hộ Habitat Bình Dương (giai đoạn 3) do Công ty TNHH Phát triển VSIP - Sembcorp Gateway làm chủ đầu tư.

Trong đó, Khu liên hợp cao ốc Trung tâm thương mại - văn phòng và căn hộ có diện tích khu đất 10.943,7 m², nằm tại phường An Khánh, TP.HCM, trước đây thuộc phường Thảo Điền, quận 2. Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng. Theo danh mục công bố, dự án có 136 căn hộ đã ký hợp đồng mua bán với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Khu nhà ở CC-III và CC-IV có diện tích 164.949,9 m², tọa lạc tại phường Long Bình, TP.HCM. Dự án do Công ty Cổ phần Ngân Thạnh làm chủ đầu tư và đang trong quá trình triển khai. Danh mục ghi nhận 5 căn nhà đã ký hợp đồng mua bán với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Tại phường An Khánh, Khu nhà ở cao tầng do Công ty TNHH Nassim JV làm chủ đầu tư có diện tích khu đất 4.448,5 m². Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, với 62 căn hộ đã ký hợp đồng mua bán với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Dự án còn lại là Khu căn hộ Habitat Bình Dương (giai đoạn 3), do Công ty TNHH Phát triển VSIP - Sembcorp Gateway làm chủ đầu tư. Khu đất có diện tích 14.260 m², thuộc phường Bình Hòa, TP.HCM, trước đây thuộc phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng; danh mục ghi nhận 151 căn hộ đã ký hợp đồng mua bán với tổ chức, cá nhân nước ngoài trên cơ sở chấp thuận của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (cũ) tại Công văn số 2348/SXD-QLN ngày 23/5/2025.

Theo thông tin công bố, các dự án trong danh mục đều có văn bản cho ý kiến của Bộ Quốc phòng và Cục An ninh kinh tế thuộc Bộ Công an. Sau khi Văn phòng UBND TP.HCM đăng tải danh mục, Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố thông tin về các dự án theo khoản 1 Điều 7 Nghị định số 95/2024/NĐ-CP trên cổng thông tin điện tử của Sở.