Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sáng 28/10, TP.HCM công bố 12 dự án đầu tư với tổng vốn khoảng 13 tỷ USD. Đây là các dự án thuộc những lĩnh vực kinh tế - xã hội thành phố ưu tiên thu hút đầu tư, đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đang trong quá trình triển khai.

TP.HCM trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.

Trong nhóm dự án được công bố, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 4,933 tỷ USD, do liên danh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited (TIL) đầu tư.

Dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm do liên doanh Lotte và Phát Đạt đầu tư, với tổng vốn khoảng 2,292 tỷ USD. Trong khi đó, Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế do Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam đầu tư có tổng vốn sau điều chỉnh hơn 6,65 tỷ USD.

Ở lĩnh vực cảng biển, Dự án Cảng Cái Mép Gemadept tại phường Tân Phước do Công ty TNHH Cái Mép Gemadept - Terminal Link đầu tư, với tổng vốn tương đương khoảng 770 triệu USD. Dự án Bến cảng Mỹ Xuân 6 do Công ty CP Khai Anh Bình Thuận đầu tư, tổng vốn tương đương khoảng 66,6 triệu USD.

Lĩnh vực logistics có Dự án Swift Logistics do Tokgistic Pte. Ltd. (Singapore), thuộc hệ sinh thái TikTok, đầu tư với tổng vốn đăng ký tương đương khoảng 987,4 triệu USD.

Danh mục dự án đầu tư hướng đến các lĩnh vực trọng điểm, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác giữa TP.HCM với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng công nghiệp, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập - giai đoạn 1 có quy mô hơn 497ha tại xã Phú Giáo, tổng vốn đăng ký khoảng 379,69 triệu USD. Dự án do Becamex cùng các đối tác trong liên doanh VSIP đầu tư.

Các dự án sản xuất công nghiệp được công bố gồm Nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao GL CABLES, tổng vốn 23,08 triệu USD; dự án sản xuất kính đổi màu tiết kiệm năng lượng, kính an toàn nhiều lớp cho ô tô của Công ty TNHH Xinyi Glass Việt Nam, tổng vốn 230 triệu USD; Trung tâm tập trung sắt thép, kim loại màu và gia công cơ khí của Công ty TNHH Chang Technology Corporation, tổng vốn 70 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ chứng kiến công bố Tuyên bố chung về định hướng hợp tác giữa WEF và TP.HCM.

Bên cạnh đó, dự án sản xuất vật liệu dẫn điện và bộ làm mát tản nhiệt điện do Coherent Corp và Công ty TNHH II-VI Việt Nam tham gia đầu tư có tổng vốn 45 triệu USD. Dự án sản xuất máy tự động hóa cảm biến robot và giải pháp quản lý dữ liệu do Ito Automation Technologies Việt Nam đầu tư, tổng vốn 8 triệu USD.

Cùng với việc công bố danh mục dự án đầu tư, UBND TP.HCM và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cũng công bố Tuyên bố chung về định hướng hợp tác, tạo cơ sở tăng cường kết nối thành phố với mạng lưới chuyên gia, tổ chức và đối tác quốc tế của WEF.

Ngoài ra, TP.HCM cũng công bố 10 công ty holding đầu tiên tham gia Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), với tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp 33,63 triệu USD, quy mô vốn dự kiến huy động và đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD.

Các doanh nghiệp định hướng đầu tư vào giáo dục, hạ tầng, logistics, năng lượng và công nghệ tài chính. VIFC-HCMC dự kiến ban hành quy trình tiếp nhận quỹ đầu tư trong tháng 11/2026.