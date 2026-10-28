TP HCM công bố 12 dự án đầu tư, tổng vốn khoảng 16,4 tỷ USD

TP HCM vừa công bố danh mục 12 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn khoảng 16,4 tỷ USD.

Các dự án hạ tầng và cảng biển 'khủng'

Trong số các dự án được công bố, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ có tổng vốn đầu tư khoảng 4,923 tỷ USD. Dự án có sự tham gia của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A.

Một dự án quy mô lớn khác là Khu đô thị Đại học Quốc tế, với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh khoảng 6,612 tỷ USD. Nhà đầu tư là CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam.

Đại diện các nhà đầu tư được trao quyết định tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026. Ảnh: BTC.

Ở lĩnh vực phát triển đô thị, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC được công bố là nhà đầu tư dự án Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng số 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, với tổng vốn đầu tư khoảng 2,292 tỷ USD.

Lĩnh vực cảng biển và logistics còn có hai dự án khác. Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link tại phường Tân Phước có tổng vốn đầu tư khoảng 770 triệu USD. Dự án Bến cảng Mỹ Xuân 6 có tổng vốn đầu tư khoảng 66,6 triệu USD, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Khai Anh Bình Thuận.

Dự án Swift Logistics do TOKGISTIC PTE. LTD. (Singapore) đầu tư, với tổng vốn khoảng 987,4 triệu USD.

Ở nhóm hạ tầng khu công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Lập - Giai đoạn 1 có tổng vốn đăng ký khoảng 379,69 triệu USD. Các đơn vị tham gia gồm Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển công nghiệp Becamex - CTCP và Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Các dự án công nghiệp và công nghệ cao

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Công ty TNHH Cáp điện GL CABLES được công bố với dự án nhà máy sản xuất cáp điện công nghệ cao, tổng vốn đăng ký khoảng 23,08 triệu USD.

Công ty TNHH XINYI GLASS Việt Nam có dự án với tổng vốn đầu tư 230 triệu USD. Các sản phẩm dự kiến gồm kính nổi tiết kiệm năng lượng, kính phủ Low-E, gương, kính an toàn nhiều lớp và kính chuyên dụng cho ô tô.

Trong khi đó, Công ty TNHH Chang Yue Technology có tổng vốn đầu tư 70 triệu USD, tập trung vào hoạt động đúc sắt, thép, kim loại màu và gia công cơ khí.

Hai dự án khác thuộc nhóm công nghệ cao. Dự án sản xuất vật liệu bán dẫn nhiệt điện và bộ làm mát nhiệt điện, tổng vốn đầu tư 45 triệu USD, do Công ty TNHH II-VI Việt Nam thực hiện. Dự án của Công ty TNHH ITO Automation Technologies Việt Nam, tổng vốn đầu tư 8 triệu USD, tập trung sản xuất máy tự động hóa, robot, cảm biến và các giải pháp quản lý dữ liệu.