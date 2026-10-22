TP.HCM còn mưa, triều cường trạm Thủ Dầu Một có thể vượt báo động 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 22/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin, từ hôm nay đến ngày 23/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa tập trung chủ yếu về chiều và tối. Tổng lượng mưa phổ biến 50-110 mm, có nơi trên 110 mm.

Bản đồ dự báo mưa trong ngày 22/10 (mm). Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Cụ thể, khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Thới An, Tân Thuận, Nhà Bè có lượng mưa 50-100 mm; Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Chánh 60-110 mm; Thủ Đức, Tân Bình, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ 70-120 mm.

Khu vực Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo từ 60-110 mm; Thuận An, Bàu Bàng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên 70-120 mm. Khu vực Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Côn Đảo 50-100 mm; Phú Mỹ, Châu Đức, Xuyên Mộc 60-110 mm. Xác suất mưa 70-80%.

Đài dự báo từ ngày 23/10 trở đi, mưa to có xu hướng giảm. Lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 50mm/24h. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Liên quan triều cường khu vực sông Sài Gòn, trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM khả năng sẽ lên nhanh.

Đến 23/10, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè đạt ở mức xấp xỉ hoặc dưới báo động 2, riêng trạm Thủ Dầu Một ở trên mức báo động 3.