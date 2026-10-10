TP.HCM còn mưa, người dân lưu ý lúc chiều và đêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 10/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-33 độ C.

Chiều và đêm 10/10, TP.HCM có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Ảnh: Duy Hiệu.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo từ nay đến 19h ngày 11/10, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 140 mm.

Khu vực TP.HCM cũ: Sài Gòn, Chợ Lớn từ 60-110 mm; Bình Thạnh, Thới An, Tân Thuận, Nhà Bè từ 70-120 mm; Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ 80-130 mm; Thủ Đức 80-140 mm.

Khu vực Bình Dương cũ: Bến Cát 70-120 mm; Dĩ An, Bàu Bàng, Dầu Tiếng 80-130 mm; Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Bắc Tân Uyên 90-140 mm; Phú Giáo 100-140 mm.

Khu vực Vũng Tàu cũ: Vũng Tàu, Bà Rịa 60-110 mm; Phú Mỹ 70-120 mm; Côn Đảo 80-120 mm; Châu Đức, Long Điền 80-130 mm; Xuyên Mộc 100-140 mm. Xác suất mưa từ 70-80%.

Đài dự báo mưa lớn trên khu vực TP.HCM tiếp tục duy trì đến hết ngày 10/10, sau đó giảm. Lượng mưa từ 19h ngày 11/10 đến 19h ngày 12/10 đạt khoảng 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.