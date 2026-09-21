TP.HCM có thêm Phó Bí thư Thành ủy và Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Ông Trương Minh Huy Vũ, sinh năm 1984, quê xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp; có trình độ tiến sĩ Kinh tế - Chính trị quốc tế, thạc sĩ Khoa học xã hội về toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị, cử nhân Khoa học xã hội - châu Âu học, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trương Minh Huy Vũ - Ảnh: Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM

Sau khi ông Vũ được bầu, lãnh đạo UBND TP.HCM có 8 người, gồm Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 7 Phó Chủ tịch: Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Hoàng Nguyên Dinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ.

* Trước đó, chiều 18-9, tại trụ sở Trung ương Đảng, diễn ra Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và trao các quyết định.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Ảnh: VGP

Tân Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM sinh năm 1975, quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Luật Thương mại, Cử nhân Luật Quốc tế.

Như vậy, hiện ông Trần Lưu Quang là Bí thư Thành ủy TP.HCM và các Phó Bí thư gồm: ông Lê Quốc Phong (Thường trực), ông Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TP.HCM), ông Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP.HCM), ông Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM), ông Đặng Minh Thông, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, bà Văn Thị Bạch Tuyết.