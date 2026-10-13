TP HCM có thêm dự án nhà ở xã hội hơn 64.000 tỷ đồng

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Bà Điểm. Ảnh: Delta

UBND TP HCM vừa ban hành Quyết định số 6749/QĐ-UBND ngày 12/10 chấp thuận chủ trương đầu tư và giao CTCP Delta làm chủ đầu tư dự án khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm.

Dự án có sơ bộ tổng vốn đầu tư hơn 64.053 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến gần 67.500 người.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu nhà ở xã hội cao tầng kết hợp đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh và các công trình thương mại, dịch vụ. Dự án hướng đến việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đồng thời bảo đảm tuân thủ các quy hoạch đã được phê duyệt và quy định pháp luật về phát triển, quản lý nhà ở xã hội.

Khu đất thực hiện dự án có diện tích khoảng 191,61 ha. Nhóm đất ở rộng khoảng 37,8 ha, được xây công trình cao tối đa 35 tầng với hệ số sử dụng đất tối đa 10 lần. Ngoài đất ở, quy hoạch phân bổ gần 18 ha cho công trình dịch vụ; hơn 14 ha đất giao thông; gần 14 ha cây xanh; 12,6 ha đất giáo dục và 3,5 ha xây dựng bệnh viện. Riêng 84 ha ngoài đơn vị ở chủ yếu là mặt nước và cây xanh.

Ranh giới dự án được xác định theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được UBND xã Bà Điểm phê duyệt vào tháng 6/2026, không bao gồm phần diện tích thuộc đường Vành đai 3.

Cụ thể, dự án giáp khu đất phức hợp động lực phát triển và cây xanh công cộng (phía Bắc); giáp Kênh 7 và khu đất sản xuất công nghiệp, kho tàng (phía Nam); giáp Kênh An Hạ (phía Tây) và Kênh liên vùng (phía Đông).

Theo quyết định, dự án có thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2030. Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện dự án đúng tiến độ.

Ngoài ra, chủ đầu tư cần hoàn tất các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy; thực hiện việc huy động vốn, kinh doanh nhà ở xã hội tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Sở Xây dựng được giao hướng dẫn, kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án, bảo đảm cơ cấu sản phẩm nhà ở xã hội, giá bán/cho thuê đúng đối tượng và thường xuyên đôn đốc tiến độ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp xử lý các thủ tục về đất đai, môi trường, trong khi Sở Tài chính kiểm tra năng lực tài chính và khả năng huy động vốn của nhà đầu tư.

UBND xã Bà Điểm được giao chịu trách nhiệm phối hợp hướng dẫn thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, kết nối giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ban hành ngày 30/9/2026, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê trên địa bàn TP HCM trong giai đoạn 2026–2030 là 181.257 căn, bao gồm 129.257 căn nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và 52.000 căn nhà ở cho thuê.

Chỉ tiêu từng năm được phân bổ cụ thể: 9.000 căn trong năm 2026, 57.657 căn năm 2027 và 38.200 căn mỗi năm trong giai đoạn 2028–2030.

Tại Họp báo tình hình kinh tế - xã hội ngày 8/10, Sở xây dựng TP HCM cho biết, từ đầu năm 2026, thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 dự án với quy mô 2.283 căn. Hiện tại, có 13 dự án khởi công với quy mô khoảng 14.000 căn. Tổng cộng, thành phố có 25 dự án đang thi công xây dựng, với khoảng 22.900 căn.

Trong năm 2026, thành phố dự kiến có 13 dự án hoàn thành, cung cấp khoảng 9.000 căn; đồng thời, 17 dự án với quy mô khoảng 18.000 căn dự kiến hoàn thành từ phần móng trở lên, đủ điều kiện xem xét đưa ra thị trường theo quy định.