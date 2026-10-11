TP.HCM có thêm 10 dự án nhà ở được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Đã có 160 dự án đủ điều kiện

Sau đợt cập nhật mới nhất, tổng số dự án nhà ở thương mạitrên địa bàn TP.HCM mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu đã nâng lêncon số 160 dự án. Các dự án vừa được bổ sung đa dạng về chủng loại, từ khu cănhộ chung cư cao tầng, khu nhà ở thương mại, dịch vụ đến khu dân cư phức hợp lớn.

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Danh sách 10 dự án bổ sung gồm:

Chung cư cao tầng C1 - C2 (Khu nhà ở Hưng Phú, phườngTam Bình) do Công ty Cổ phần Hưng Phú Invest làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở Hoàng Hà My (phường An Phú) do Công ty TNHHBất động sản Hoàng Hà My làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng(phường An Khánh) do Công ty Cổ phần Phát triển nhà G Homes làm chủ đầu tư.

Khu căn hộ The Emerald 68 (phường Bình Hòa) do Côngty Cổ phần Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư.

Khu căn hộ The Emerald River Park (phường Lái Thiêu)do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh Phúc làm chủ đầu tư.

Khu phức hợp căn hộ - thương mại và khách sạn Thành Lộc(phường Thuận An) do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thành Lộc làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở Lộc Phú Gia (xã Phước Hòa) do Công ty Cổ phầnBất động sản Levacom làm chủ đầu tư.

Chung cư cao tầng lô A - Khu nhà ở phường Tân Phú(phường Tân Mỹ) do Công ty Cổ phần Bảo Gia làm chủ đầu tư.

Khu căn hộ - TTMV, dịch vụ Đông Dương (giai đoạn 1) tạiphường Diên Hồng, do Công ty Cổ phần Kingdom Đông Dương làm chủ đầu tư.

Khu dân cư phức hợp Saigon Pearl (giai đoạn 1, 2 và3B tại phường Thạnh Mỹ Tây) do Công ty TNHH Vietnam Land SSG làm chủ đầu tư.

Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, tính đến nay cả nước có hơn6.180 căn nhà đã được cấp giấy chứng nhận sở hữu cho người nước ngoài. Riêng từkhi Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, tổ chức và cá nhân nước ngoài đã mua thànhcông hơn 1.500 căn hộ chung cư tại Việt Nam.

Việc bổ sung nguồn cung dự án minh bạch tại TP.HCM được đánhgiá là động thái kịp thời, giúp thành phố nâng cao vị thế cạnh tranh thu hútdòng vốn đầu tư quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng lao động trìnhđộ cao yên tâm công tác lâu dài.

Quy định và hạn mức sở hữu dành cho người nước ngoài

Nhằm đảm bảo tuân thủ Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định95/2024/NĐ-CP, tổ chức và cá nhân nước ngoài khi tham gia giao dịch bất động sảncần lưu ý các điều kiện pháp lý và hạn mức cụ thể. Trước hết, bất động sản lựachọn phải thuộc các dự án nhà ở thương mại nằm ngoài khu vực cần bảo đảm anninh, quốc phòng.

Về hạn mức sở hữu, khối ngoại được phép sở hữu tối đa khôngvượt quá 30% tổng số căn hộ trong một tòa nhà chung cư. Đối với nhà ở riêng lẻnhư biệt thự hay nhà liền kề, số lượng sở hữu không vượt quá 250 căn trong mộtkhu vực có quy mô dân số tương đương cấp phường. Toàn bộ danh mục 160 dự án đủđiều kiện hiện đã được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của SởXây dựng TP.HCM để các tổ chức, cá nhân tiện tra cứu và đối chiếu.