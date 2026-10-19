TP.HCM có thể mưa đến 22/10, Thủ Đức, Bình Dương tới 130 mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 19/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin, từ hôm nay đến 19h ngày 20/10, khu vực TP.HCM, có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa tập trung chủ yếu về chiều và tối. Tổng lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 120 mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo TP.HCM hôm nay có mưa chiều tối.

Cụ thể, tại khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Thới An, Tân Thuận, Nhà Bè, lượng mưa 60-110 mm; Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Bình Chánh 70-120 mm; Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi 80-130 mm.

Khu vực Phú Giáo 60-110 mm; Thủ Dầu Một, Bến Cát, Dầu Tiếng từ 70-120 mm; Thuận An, Bàu Bàng, Bình Dương, Bắc Tân Uyên, 80-130 mm. Khu vực Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Xuyên Mộc, Côn Đảo 60-110 mm; Phú Mỹ, Châu Đức 70-120 mm. Xác suất mưa 70-80%.

Đài dự báo đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 22/10. Lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 70mm/24h. Mưa tập trung chủ yếu chiều tối.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Liên quan triều cường khu vực sông Sài Gòn, tin dự báo của đài cho thấy mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM xuống chậm thêm 1-2 ngày nữa, sau lên lại. Đến ngày 22/10, đỉnh triều cao nhất ngày tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở mức trên báo động 1 khoảng 0.05 m; trạm Thủ Dầu Một xấp xỉ báo động 2.

Cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cường cao có thể gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng giao thông, hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.