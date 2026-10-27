TP HCM có thể hút 19 tỷ USD vốn ngoại trong năm 2026, ưu tiên công nghệ và tài chính

Chiều 26/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, Công nghệ và Dòng chảy Tài chính toàn cầu” quy tụ hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp cùng đại diện các tổ chức quốc tế, định chế tài chính và cơ quan quản lý, theo Cổng TTĐT TPHCM.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh cho biết, thành phố đang hướng đến thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, gắn với các động lực tăng trưởng mới.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, TP HCM đang bước vào không gian phát triển mới sau sáp nhập, với dư địa mở rộng kinh tế, đô thị và kết nối. Cùng với đó, các nghị quyết và Luật Phát triển đô thị được kỳ vọng tạo thêm cơ sở thể chế cho việc phân cấp, phân quyền trong quy hoạch và huy động nguồn lực.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Công Vinh tại phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: cổng TTĐT TPHCM.)

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn quốc tế ngày càng lớn, thành phố xác định trọng tâm không chỉ là gia tăng quy mô vốn đầu tư mà còn nâng cao chất lượng dòng vốn, hướng đến những lĩnh vực có khả năng đóng góp vào tăng trưởng dài hạn.

Theo vị Phó Chủ tịch UBND TP HCM, các lĩnh vực được thành phố ưu tiên gồm tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu TP HCM đặt ra là phấn đấu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2026.

Lãnh đạo thành phố nhận định quyết định đầu tư của doanh nghiệp hiện không chỉ phụ thuộc vào nguồn vốn mà còn gắn với chất lượng hạ tầng, khả năng cung ứng năng lượng, trình độ nhân lực và năng lực công nghệ. Nhà đầu tư cũng quan tâm đến khả năng kết nối chuỗi cung ứng, tiếp cận thị trường, huy động tài chính và mở rộng hoạt động ra khu vực.

Do đó, TP HCM muốn tăng cường đối thoại trực tiếp với các CEO và nhà đầu tư quốc tế để xác định những điều kiện cần thiết cho việc triển khai dự án, đồng thời nhận diện các điểm nghẽn cần tháo gỡ trong quá trình phát triển.

Tại chương trình CEO 500, TP HCM xác định bốn nhóm động lực trọng tâm để thúc đẩy trao đổi và hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế.

Thứ nhất là hạ tầng và không gian phát triển mới. Thành phố sẵn sàng phối hợp với nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai các dự án phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), cảng biển, logistics và khu thương mại tự do. Đây được xem là những lĩnh vực có thể mở rộng không gian kinh tế, tăng năng lực kết nối và tạo điều kiện hình thành các trung tâm kinh tế mới.

Thứ hai là tài chính. Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM được xác định là một trong những động lực nhằm kết nối thành phố với dòng vốn và thị trường tài chính khu vực, quốc tế. Thành phố mong muốn các định chế tài chính nước ngoài tham gia trao đổi về điều kiện, thủ tục và lộ trình tham gia trung tâm ngay từ giai đoạn đầu.

Thứ ba là năng lượng. Khi hoạt động đô thị, công nghiệp và logistics mở rộng, việc bảo đảm nguồn năng lượng sạch, ổn định trở thành một trong những điều kiện quan trọng đối với quyết định đầu tư. TP HCM kỳ vọng phối hợp với các nhà đầu tư để lựa chọn mô hình phù hợp, xác định khu vực ưu tiên và xây dựng lộ trình triển khai các dự án năng lượng.

Thứ tư là kinh tế số và công nghệ. Thành phố định hướng phát triển hạ tầng dữ liệu, chiến lược trí tuệ nhân tạo (AI), các khu công nghệ cao và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Qua đó, TP HCM kỳ vọng thu hút các tập đoàn công nghệ tham gia thử nghiệm, ứng dụng và mở rộng những giải pháp mới.

Đối với từng nhóm lĩnh vực, thành phố hướng đến trao đổi cụ thể với nhà đầu tư về cơ hội, nguồn lực, điều kiện triển khai, cơ chế hỗ trợ và lộ trình thực hiện. Mục tiêu là chuyển các đề xuất tại chương trình thành dự án, sáng kiến và quan hệ hợp tác có khả năng triển khai trong thời gian tới.

Theo định hướng của TP HCM, việc thu hút đầu tư trong giai đoạn mới cần gắn với khả năng tiếp nhận công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của thành phố trong bối cảnh dòng vốn quốc tế có nhiều chuyển dịch.

Thông qua các tham luận và phiên đối thoại trực tiếp, chương trình CEO 500 tạo diễn đàn để lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế chia sẻ quan điểm về xu hướng đầu tư, tiêu chí lựa chọn điểm đến và những yêu cầu mới đối với môi trường kinh doanh.

CEO 500 là chương trình hội nghị thường niên trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu, hướng đến kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Năm nay, chương trình tập trung vào sự hội tụ giữa dòng vốn FDI, công nghệ và tài chính toàn cầu, trong bối cảnh các nguồn lực này ngày càng có vai trò quan trọng đối với việc định hình hoạt động đầu tư, đặc biệt tại Đông Nam Á.