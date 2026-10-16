TP.HCM có tân Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

Ông Phước Lộc trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Bùi Thành Nhân (thứ hai từ phải qua) và các nhân sự (Ảnh: Việt Dũng)

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động, phân công, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Ông Bùi Thành Nhân có trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Quá trình công tác, ông Bùi Thành Nhân từng kinh qua các chức vụ: Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp Bình Dương, Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Bí thư Thành ủy Dĩ An; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương.

Sau hợp nhất, ông Bùi Thành Nhân tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Ông Bùi Thành Nhân hiện là đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc điều động, phân công ông Lê Trương Hải Hiếu, Bí thư Đảng ủy phường An Lạc giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.