Theo Quyết định số 7666/QĐ-UBND do UBND TP.HCM ban hành, dự án được triển khai tại phường An Khánh với tổng mức đầu tư dự kiến 29.616 tỷ đồng, bao gồm nhiều dự án thành phần với các hạng mục trọng điểm.

Quy mô các dự án thành phần

Cụ thể, dự án thành phần 1 gồm hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ và hầm xe khu vực công viên cảnh quan trên diện tích toàn khu 33,03 ha, có tổng mức đầu tư hơn 3.770 tỷ đồng. Các hạng mục chính bao gồm hầm để xe rộng 50.000 m², cảnh quan công viên, cải tạo mở rộng đường Tố Hữu, xây dựng các cầu đi bộ và cầu cảnh quan vượt hồ như Sunset Bridge cùng hệ thống hạ tầng cấp thoát nước, điện tổng thể.

Vị trí xây Trung tâm hành chính mới TP.HCM. Ảnh: Anh Tú

Đối với dự án thành phần 2 là Trung tâm hành chính thành phố có tổng mức đầu tư hơn 18.256 tỷ đồng. Công trình được thiết kế với quy mô 2 tầng hầm và 30 tầng nổi, chiều cao đỉnh mái 178,9 m trên tổng diện tích đất hơn 78.300 m².

Riêng dự án thành phần 3 và 4 gồm Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 6.856 tỷ đồng và Quảng trường trung tâm thành phố có mức đầu tư 733,5 tỷ đồng, sở hữu sức chứa lên tới 500.000 người phục vụ các lễ hội văn hóa lớn.

Mục tiêu cốt lõi của toàn bộ dự án là hình thành tổ hợp Trung tâm hành chính tập trung hiện đại, góp phần tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công và tạo điểm nhấn kiến trúc mang giá trị biểu tượng tại Thủ Thiêm.

Lộ trình triển khai

Dự án áp dụng loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) kết hợp thanh toán bằng quỹ đất và ngân sách nhà nước, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn làm nhà đầu tư.

Theo phương án tài chính, nhà đầu tư huy động 100% vốn thực hiện dự án và không sử dụng vốn ngân sách trong giai đoạn xây dựng, với tỷ lệ giải ngân gồm 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn huy động. Lãi suất vốn vay tối đa được xác định ở mức 10,73%/năm và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 7% đối với phần thanh toán bằng ngân sách.

Đại công trường dự án Quảng trường trung tâm Thành phố và Trung tâm hành chính của TP.HCM về đêm. Ảnh: Quỳnh Danh

Đối với dự án thành phần 1 và 2, thành phố dự kiến thanh toán toàn bộ quỹ đất một lần trong tháng 11/2026 với tổng giá trị khoảng 16.981 tỷ đồng, bao gồm các lô đất thuộc khu 2C tại phường An Khánh. Phần chênh lệch còn thiếu khoảng 5.045 tỷ đồng sẽ được thanh toán bằng nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Về tiến độ thực hiện, giai đoạn chuẩn bị và phê duyệt dự án diễn ra trong năm 2026. Công trình dự kiến được thi công xây dựng từ năm 2026 đến năm 2028, sau đó bước vào giai đoạn quyết toán và bàn giao hoàn thành trong năm 2028.

UBND TP.HCM giao các sở, ngành gồm Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp bám sát chức năng, nhiệm vụ để tổ chức kiểm tra và giám sát chặt chẽ, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình cũng như phòng ngừa thất thoát tài sản nhà nước trong suốt quá trình triển khai.