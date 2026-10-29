TP.HCM có nơi mưa to chiều tối, triều cường cao hết ngày 31/10

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 29/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C.

Chiều 28/10, triều cường lên ở một số khu vực TP.HCM gây khó khăn đi lại cho người dân. Ảnh: Hoài Bảo.

Dự báo hình thế thời tiết khu vực TP.HCM trong 24-48 giờ tới, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ thông tin áp cao lục địa di chuyển lệch Đông và suy yếu dần. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 4-7 độ vĩ Bắc hoạt động yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây. Nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh trở lại.

Trong 3-10 ngày tới, áp cao lục địa tiếp tục dịch chuyển ra phía Đông và suy yếu. Ngày 31/10-1/11 có khả năng hình thành rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-28 độ Vĩ Bắc, sau bị nén và đầy dần lên bởi áp cao lục địa ở phía Bắc.

Ngày 2-3/11, áp cao lục địa có khả năng được tăng cường trở lại. Nhiễu động gió Đông trên cao tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 3/11.

Đài cũng thông tin triều cường khu vực sông Sài Gòn, sau đợt triều đạt đỉnh từ ngày 26/10-28/10, trong những ngày tới, mực nước tại các trạm xuống dần, đỉnh triều cao trên báo động 2 - báo động 3 còn duy trì đến hết ngày 31/10.

Cần đề phòng ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông gây ảnh hưởng giao thông, đời sống sinh hoạt của người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.