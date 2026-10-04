TP.HCM có hơn 900 chương trình biểu diễn nghệ thuật, sân khấu 9 tháng đầu năm

Nhiều chương trình nghệ thuật được TP.HCM tổ chức quy mô, thu hút đông đảo người dân và du khách

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa có báo cáo kết quả hoạt động văn hóa, thể thao 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, Sở đã tiếp nhận, thẩm định và chấp thuận 1.064 hồ sơ.

Cụ thể, có 944 hồ sơ chương trình biểu diễn nghệ thuật, sân khấu; 15 chương trình trình diễn thời trang; 6 hồ sơ cuộc thi; 5 hồ sơ cuộc thi người đẹp, người mẫu và hồ sơ cá nhân tham gia cuộc thi người đẹp ở nước ngoài. Sở cũng thẩm định 88 hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Theo đánh giá của Sở, hoạt động sân khấu trên địa bàn tiếp tục phát triển, với sự tham gia ngày càng nhiều của doanh nghiệp bên cạnh các đơn vị nghệ thuật công lập. Nhiều vở diễn mới thuộc các loại hình kịch nói, cải lương, hát bội được dàn dựng, biểu diễn, góp phần bảo tồn giá trị nghệ thuật truyền thống và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Ở lĩnh vực cải lương, một số tác phẩm được giới thiệu như Tiếng trống Mê Linh, Tiếng hò sông Hậu, Người ven đô, Khách sạn hào hoa... Nghệ thuật hát bội có dự án Sắc ấn ngọc Nam phương, khai thác các giá trị đặc trưng của nghệ thuật truyền thống Nam Bộ. Sân khấu kịch nói tiếp tục có những vở diễn được đầu tư như Thanh gươm và bà mẹ, Giáng hương, Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử.

Vở diễn "Thanh gươm và bà mẹ" của Nhà hát Kịch TP.HCM

Các đơn vị nghệ thuật truyền thống cũng duy trì biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và TP.HCM; đồng thời chú trọng đào tạo, truyền nghề, bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ trẻ.

Trong lĩnh vực âm nhạc, nhiều chương trình ca nhạc, liveshow, concert và sự kiện nghệ thuật quy mô lớn được tổ chức, thu hút đông đảo khán giả như Tổ quốc trong tim, Tinh hà Say Hi, Anh trai vượt ngàn chông gai… Theo Sở, hoạt động này góp phần thúc đẩy thị trường và công nghiệp văn hóa của Thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cũng chỉ ra nguồn lực đầu tư vẫn là điểm nghẽn nổi bật. Đầu tư cho văn hóa còn thấp, dàn trải và chủ yếu phụ thuộc ngân sách nhà nước, trong khi nhu cầu xây dựng, nâng cấp hạ tầng văn hóa, thể thao ngày càng lớn.

Nhiều thiết chế văn hóa, thể thao đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, trang thiết bị lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển thể thao thành tích cao cũng như tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô lớn.

Nguồn kinh phí chi thường xuyên cho lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sự kiện cũng gặp khó khăn. Một số chương trình phát sinh phải cân đối từ nguồn kinh phí được giao từ đầu năm, gây áp lực cho công tác quản lý và điều hành ngân sách.

Trong 3 tháng cuối năm, ngành văn hóa, thể thao TP.HCM tập trung triển khai các đề án phát triển ngành; xây dựng môi trường văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và các loại hình văn học, nghệ thuật; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao, nâng cao chất lượng đời sống và thể chất người dân.