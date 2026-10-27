Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến 7 giờ ngày 26/10, toàn thành phố có hơn 6,6 triệu người được khám sức khỏe, khám sàng lọc.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai giữa các địa phương còn chênh lệch, trong khi số người được khám hàng tuần có xu hướng giảm so với giai đoạn cao điểm.

Để đánh giá sát hơn hiệu quả chương trình, Sở Y tế bổ sung chỉ số về tỷ lệ người dân được khám sức khỏe miễn phí trong nhóm thuộc diện ngân sách nhà nước chi trả tại 168 xã, phường, đặc khu.

Biểu đồ khám sức khỏe

Chỉ số này không tính người lao động được doanh nghiệp chi trả kinh phí khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Theo ngành y tế, việc theo dõi đồng thời tỷ lệ khám trên tổng dân số và tỷ lệ khám miễn phí trong nhóm đối tượng thuộc diện ngân sách nhà nước chi trả sẽ giúp xác định rõ hơn số người đã được khám, số người còn lại và những địa phương cần đẩy nhanh tiến độ.

Số liệu bước đầu cho thấy, xã Bình Chánh và xã Hưng Long cùng đạt tỷ lệ khám miễn phí 95%; xã Hòa Hiệp đạt 93%; xã Tân Vĩnh Lộc đạt 85%.

Trong khi đó, tại phường Hiệp Bình, tỷ lệ này đạt 53%; phường Vũng Tàu đạt 49% và phường Tân Sơn Nhất đạt 44%.

Sở Y tế cho biết, còn 120 địa phương chưa báo cáo đầy đủ số liệu về nhóm dân cư thuộc diện ngân sách nhà nước chi trả và kết quả khám miễn phí.

TP.HCM có hơn 6,6 triệu người được khám sức khỏe miễn phí.

Vì vậy, ngành y tế đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương hoàn thiện báo cáo, rà soát chính xác số người đã khám và chưa được khám để đánh giá đúng tiến độ triển khai.

Thời gian tới, các địa phương cần phối hợp với cơ sở y tế tiếp tục tổ chức khám miễn phí, ưu tiên những người chưa được khám và các nhóm gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ.

Đồng thời, người dân cần được hướng dẫn khai báo thông tin qua ứng dụng Công dân số, cập nhật kết quả khám và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử, phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài.