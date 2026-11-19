TP.HCM sẽ bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên tại 3 điểm vào ngày 24/11. Ảnh: Anh Tú.

Chiều 19/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức họp báo tình hình các vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, ông Võ Hồ Hoàng Vũ, Chánh văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, thông tin về chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, gắn với dấu mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).

Tại TP.HCM, chuỗi hoạt động được tổ chức gắn với kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết từ ngày 18 đến 24/11.

Hát bội, cải lương, trình diễn ánh sáng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, chuỗi hoạt động trọng tâm diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ trong ba ngày 22-24/11, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa cộng đồng và giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa của TP.HCM.

Lúc 18h30 ngày 22/11, lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra với sự tham gia của đại diện 54 dân tộc Việt Nam, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và đoàn viên, thanh niên.

Đến 19h cùng ngày, chương trình khai mạc “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” được tổ chức tại sân khấu chính, cùng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và vũ hội đường phố.

Trong ba ngày 22-24/11, từ 8h đến 22h, phố đi bộ Nguyễn Huệ có các không gian được thiết kế theo hình nón lá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa và chuyển đổi số.

Người dân, du khách có thể xem “Tuần phim Bối cảnh TP.HCM”, khám phá “Dấu ấn sân khấu TP.HCM”, thưởng thức Liên hoan Nghệ thuật truyền thống “Sắc màu văn hóa Việt Nam”, trải nghiệm trò chơi điện tử và tự tay làm sản phẩm làng nghề cùng các nghệ nhân.

Chuỗi hoạt động trọng tâm diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ trong ba ngày 22-24/11, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình còn có các hoạt động trình diễn drone, mapping nước và ánh sáng nghệ thuật.

Từ 18h đến 21h45 trong ba ngày 22-24/11, sân khấu Quảng trường sắc màu Việt Nam trên đường đi bộ Nguyễn Huệ giới thiệu nhiều loại hình nghệ thuật. Ngày 22/11 có hát bội và cải lương; ngày 23/11 giới thiệu nghệ thuật các dân tộc và đờn ca tài tử; ngày 24/11 diễn ra hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế.

Các nhà hát của thành phố cũng biểu diễn tại không gian nghệ thuật biểu diễn. Trong khi đó, sân khấu Kết nối cộng đồng giới thiệu các chương trình văn nghệ của đồng bào dân tộc, tôn giáo, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, trò chơi dân gian và áo dài.

Bên cạnh đó, không gian “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt” tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa dân tộc, tôn giáo, vùng miền; giới thiệu di sản, ẩm thực và sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Chiều 24/11, Triển lãm và Diễn đàn Cấp phép Bản quyền Văn hóa Việt Nam 2026 diễn ra. Khu vực phía trước trụ sở UBND TP.HCM có chương trình trình diễn nghệ thuật 3D Mapping.

TP.HCM tổ chức loạt sự kiện đặc biệt, vũ hội đường phố, trình diễn drone và bắn pháo hoa ngày 24/11. Ảnh: Hoài Bảo

Miễn, giảm vé bảo tàng, di tích dịp Ngày Văn hóa Việt Nam

Một trong những điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt cầu truyền hình trực tiếp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra lúc 19h30 ngày 24/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đồng thời bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra tại 3 điểm cầu: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bình Dương và Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu), truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Thành phố.

Ngoài các hoạt động tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố còn tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật ở các khu vực khác. Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM diễn ra từ ngày 19 đến 24/11 tại Công viên Lê Văn Tám và đường Đồng Khởi.

Triển lãm mỹ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Văn hóa sáng tạo, kiến tạo tương lai” được tổ chức từ ngày 20 đến 24/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và Công viên Lam Sơn.

Tại đặc khu Côn Đảo, Hội sách “Huyền thoại Côn Đảo” diễn ra từ ngày 19 đến 22/11.

Bên cạnh đó, triển lãm tranh cổ động, triển lãm nghệ thuật Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết được tổ chức từ ngày 18 đến 25/11 tại ba khu vực: đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu.

Trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, các bảo tàng, di tích và nhà hát do Nhà nước quản lý thực hiện miễn hoặc giảm giá vé cho học sinh, sinh viên, người lao động và du khách.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao, từ đầu tháng 11 đến hết tháng 12, các nhà hát, bảo tàng, di tích và thiết chế văn hóa tại 168 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TP.HCM tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, giáo dục di sản và các hoạt động thể dục, thể thao quần chúng. Các hoạt động gồm đồng diễn, võ thuật cổ truyền, lân - sư - rồng, đua thuyền rồng và thả diều nghệ thuật.

Thông qua chuỗi sự kiện, thành phố hướng đến việc đưa người dân trở thành chủ thể sáng tạo, tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của các ngành công nghiệp văn hóa TP.HCM.