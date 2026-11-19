Chiều 19/11, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phối hợp với Ban Tuyên giáo thành phố tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội định kỳ hàng tuần.

Ông Tăng Hữu Phong - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM điều hành phần đặt câu hỏi của các phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: TL

Cung cấp thông tin tại buổi họp báo, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) - Công an TPHCM cho biết, qua công tác theo dõi, rà soát, toàn TPHCM có gần 30 điểm, khu vực có tình hình giao thông phức tạp, nguy cơ ùn tắc, tập trung tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, các tuyến Trường Chinh, Cộng Hòa, Cách Mạng Tháng Tám; cửa ngõ phía Đông, nút giao An Phú, Mỹ Thủy, khu vực cảng Cát Lái; các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, khu vực Hàng Xanh và các trục đường kết nối trung tâm thành phố.

Phòng CSGT dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán 2027, áp lực giao thông sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là tại các cửa ngõ thành phố, khu vực sân bay, bến xe, các tuyến kết nối khu công nghiệp, cảng hàng hóa.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: TL

Đáng chú ý, việc đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), đồng thời chuẩn bị triển khai các tuyến đường sắt đô thị mới như tuyến Metro số 1 nối dài từ Suối Tiên đến khu vực Bình Dương, Metro số 2 kết nối khu vực Thủ Dầu Một với trung tâm TP HCM và Metro số 6 (Tân Sơn Nhất – Phú Hữu) dự kiến sẽ tạo thêm áp lực đối với công tác tổ chức giao thông tại các khu vực có công trình thi công.

Đường Cộng Hòa từng là tuyến đường thường xuyên ùn tắc giao thông, sau khi khắc phục đã được cải thiện hơn. Ảnh: Đ.X

Trước tình hình trên, Phòng CSGT đã chủ động phối hợp với Sở Xây dựng Thành phố và các đơn vị liên quan thường xuyên khảo sát, đánh giá tình hình giao thông, kịp thời kiến nghị điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu, phân làn, bổ sung biển báo và khắc phục các bất cập về hạ tầng giao thông.

Qua đó, các lực lượng đã phối hợp xử lý hơn 1.200 bất cập về tổ chức giao thông, góp phần cải thiện điều kiện lưu thông tại nhiều tuyến đường, nút giao trọng điểm. Đặc biệt, tập trung xử lý tại những vị trí thi công nhà ga, nút giao và các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, nguy cơ ùn ứ cục bộ có thể gia tăng khi phạm vi rào chắn được mở rộng hoặc triển khai đồng thời nhiều hạng mục.