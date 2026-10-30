TP HCM có 64 chung cư cũ thuộc diện phải di dời, tháo dỡ

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 29/10, Sở Xây dựng TP HCM cho biết, qua rà soát, kiểm định chất lượng chung cư cũ, toàn địa bàn có 64 chung cư, gồm 106 lô với tổng cộng 8.577 căn hộ thuộc diện phải di dời, tháo dỡ.

Đối với các chung cư chưa di dời hết người dân, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND TP HCM yêu cầu UBND các phường khẩn trương rà soát nhu cầu tạm cư, chủ động bố trí chỗ ở hoặc hỗ trợ chi phí thuê nhà theo quy định.

Các địa phương phải thông báo kết quả kiểm định đến chủ sở hữu và đơn vị quản lý vận hành; lắp đặt biển cảnh báo, hạn chế tập trung tại những khu vực có kết cấu hư hỏng nặng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và công tác cứu hộ, cứu nạn trong thời gian chờ phá dỡ, cải tạo hoặc xây dựng lại chung cư.

TP HCM có 64 chung cư thuộc diện phải di dời, tháo dỡ. Ảnh: UBND TP HCM

Đối với 16 chung cư cấp D đã được kiểm định từ năm 2017, TP HCM đã di dời 828/1.194 hộ dân. Trong đó, 12 chung cư đã di dời toàn bộ 608 hộ; 2 chung cư di dời được 220/367 hộ; 2 chung cư còn lại vẫn còn 219 hộ chưa di dời.

Hiện TP HCM đang triển khai thi công tại một số chung cư, đồng thời thực hiện các dự án phục vụ lợi ích công cộng đối với những công trình thuộc diện xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Riêng tại chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội, công tác di dời và bố trí tạm cư đang được thực hiện song song với việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Đây là cơ sở để lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư và công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư.

Theo phương án được UBND Quận 4 (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-UBND-TH ngày 6/3/2025, có 232 căn hộ thuộc tài sản công được sử dụng để bố trí tạm cư cho các hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội.

Các hộ dân được bố trí tạm cư không phải trả tiền thuê nhà và chi phí quản lý vận hành, nhưng phải thanh toán các khoản chi phí sử dụng riêng như điện, nước và vệ sinh.

Mục tiêu cải tạo chung cư cũ đến năm 2030

Sở Xây dựng cho biết quỹ nhà ở thuộc tài sản công của Thành phố hiện đã được phân bổ để phục vụ các dự án đầu tư công, dự án trọng điểm, cấp bách và các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt. Trường hợp quỹ nhà không đáp ứng đủ nhu cầu, UBND các phường sẽ nghiên cứu phương án hỗ trợ chi phí thuê nhà cho người dân theo quy định.

Về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư Vĩnh Hội, Sở Xây dựng cho biết dự án hiện chưa có chủ đầu tư. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, chủ đầu tư sẽ được xem xét hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND, trong đó có hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và kinh phí di dời nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

Đối với giai đoạn 2026 - 2030, Sở Xây dựng đã trình UBND TP HCM kế hoạch thực hiện đề án cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp. Kế hoạch xác định trách nhiệm và thời gian thực hiện của từng cơ quan, đơn vị đối với từng chung cư.

Theo đó, Thành phố phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án chung cư được xây dựng trước năm 1975 và trong giai đoạn 1975 - 1994; hoàn thành sửa chữa, nâng cấp, gia cố các chung cư không thuộc diện phá dỡ trong năm 2027.

Đồng thời, TP HCM đặt mục tiêu triển khai cải tạo, xây dựng lại 64 chung cư thuộc diện phải phá dỡ từ nay đến năm 2030.

Sở Xây dựng cũng đang nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.

Trần Trọng