TP HCM có 26 dự án nhà ở xã hội đang thi công, lên phương án phát triển thêm 40.000 căn

Theo Cổng TTĐT TP HCM, báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Xây dựng ngày 29/10, TP HCM đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô 2.283 căn tính đến hết tháng 10/2026.

Bên cạnh các dự án đã hoàn thành, Thành phố đang triển khai thi công 26 dự án với khoảng 23.500 căn. TP HCM phối hợp với Bộ Xây dựng phấn đấu hoàn thành cất nóc và đưa vào sử dụng thêm 13 dự án, tương ứng khoảng 9.400 căn, vào cuối năm nay.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND Thành phố đã thống nhất chủ trương sử dụng 31 khu đất có nguồn gốc do cơ quan nhà nước quản lý để phát triển nhà ở xã hội, với quy mô dự kiến khoảng 40.000 căn. Thành phố đang hoàn tất các thủ tục liên quan để triển khai, khởi công các dự án.

Theo lãnh đạo UBND TP HCM, các dự án trên quỹ đất công vừa góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội, vừa phục vụ chương trình di dời nhà ở trên và ven kênh rạch của Thành phố.

Theo Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 của Chính phủ, TP HCM được giao phát triển 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong đó, khu vực TP HCM trước sắp xếp được giao 100.000 căn, khu vực Bình Dương trước sắp xếp 86.900 căn và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước sắp xếp 12.500 căn.

Riêng năm 2026, chỉ tiêu được giao cho Thành phố là 9.000 căn, bao gồm 2.000 căn nhà ở cho thuê.

Trước đó, trong giai đoạn 2021–2025, TP HCM đã hoàn thành 17.902 căn trên tổng số 18.143 căn theo kế hoạch, đạt 98,7%. Riêng năm 2025, Thành phố hoàn thành 12.799 căn, đáp ứng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao cho giai đoạn này.

Về kế hoạch dài hạn, TP HCM đặt mục tiêu triển khai khoảng 180 dự án, hoàn thành và đưa vào sử dụng 265.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Thành phố cũng định hướng khai thác quỹ nhà thuộc tài sản công, phát triển nhà ở cho thuê và chuyển đổi các dự án tái định cư không còn nhu cầu sang nhà ở xã hội cho thuê.

Tại buổi làm việc ngày 29/10, UBND TP HCM kiến nghị Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong quá trình triển khai dự án nhà ở xã hội.

Các nội dung được đề cập gồm xác định thời điểm áp dụng suất vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật; cách tính chi phí đối với công viên, vườn hoa, mặt nước, san nền và hạ tầng kỹ thuật nằm ngoài ranh giới dự án.

Thành phố cũng đề xuất sớm đưa các cơ chế đặc thù vào Luật Phát triển đô thị năm 2026, trong đó có cơ chế lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở và chính sách ưu đãi đầu tư.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng đề nghị TP HCM rà soát danh mục dự án, tập trung đôn đốc những công trình đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Thành phố cần bám sát tiến độ thi công, tính toán thời gian hoàn thành sát thực tế và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục pháp lý, cấp phép xây dựng.

Đối với các năm tiếp theo, Bộ Xây dựng yêu cầu Thành phố xác định cụ thể danh mục dự án hoàn thành theo từng năm, rà soát quỹ đất, giao chủ đầu tư và đẩy nhanh tiến độ khởi công.

Lãnh đạo TP HCM cũng cho biết, sẽ tiếp tục điều hòa kế hoạch triển khai giữa các năm theo tiến độ thực tế, đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành và hỗ trợ nhà đầu tư xử lý khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.