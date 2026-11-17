Theo quyết định của UBND Tp.HCM, diện tích đất được phép chuyển mục đích sử dụng là 1.916.109 m2, tại số 110 đường Đặng Công Bỉnh, ấp 6, xã Bà Điểm. Việc chuyển mục đích sử dụng đất nhằm triển khai dự án khu đô thị nhà ở xã hội theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

Theo quy hoạch, dự án có 377.623,1 m2 đất ở. Trong đó, diện tích đất dành cho nhà ở xã hội là 264.269,1 m2, nhà ở xã hội cho thuê là 37.886,5 m2 và nhà ở thương mại là 75.467,5 m2.

Ngoài đất ở, dự án còn bố trí 179.913,9 m2 đất thương mại, dịch vụ; 336.442,5 m2 đất công trình hạ tầng xã hội và 1.022.129,8 m2 đất công trình hạ tầng kỹ thuật. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày 14/11/2026.

Tp.HCM chuyển gần 192 ha đất nông nghiệp làm khu đô thị nhà ở xã hội 64.000 tỷ đồng.

Công ty CP Delta có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, triển khai dự án đúng quy hoạch và tiến độ được phê duyệt. Đồng thời, doanh nghiệp phải đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và bàn giao các công trình thuộc diện phải bàn giao cho Nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định.

Trước đó, UBND Tp.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Công ty CP Delta thực hiện dự án khu đô thị nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm. Đây là dự án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực nhà ở xã hội tại địa phương, với tổng vốn đầu tư hơn 64.000 tỷ đồng.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án có quy mô dân số khoảng 67.645 người, gồm 43 tòa nhà cao tối đa 30 tầng, chiều cao công trình tối đa 150 m. Mật độ xây dựng tối đa 40%, hệ số sử dụng đất 8,5.

Tổng số lượng nhà ở dự kiến khoảng 37.620 căn, trong đó có 26.004 căn nhà ở xã hội, 3.960 căn nhà ở xã hội cho thuê và 7.656 căn nhà ở thương mại.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đa chức năng, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc và sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Các hạng mục được quy hoạch gồm trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, bệnh viện, công trình văn hóa, thể dục thể thao, khu thương mại, dịch vụ, cây xanh, mặt nước và bãi đỗ xe.

Trong đó, bệnh viện được quy hoạch với quy mô 10 tầng; bãi đỗ xe có công trình cao 9 tầng. Hệ thống giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác cũng được bố trí nhằm bảo đảm khả năng kết nối và phục vụ khu dân cư.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ thời điểm phê duyệt đến hết năm 2030. Chủ đầu tư dự kiến hoàn thiện các thủ tục để khởi công vào tháng 12/2026, phấn đấu hoàn thành phần nhà ở xã hội vào năm 2028.

Dự án được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2023, Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, trên cơ sở đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng ưu đãi.