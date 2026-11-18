Thất bại 1-4 trước Đội tuyển Đan Mạch không chỉ là kết quả đáng quên trong trận đầu tiên của Đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi Cristiano Ronaldo nói lời giã từ đội tuyển quốc gia. Nó phơi bày những hạn chế trong cách kiểm soát trung tuyến, tổ chức phòng ngự và ứng phó với sức ép. Sự vắng mặt của Ronaldo để lại khoảng trống lớn, nhưng không phải là lời giải thích duy nhất cho màn trình diễn rời rạc của thầy trò huấn luyện viên Jorge Jesus.