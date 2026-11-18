TP.HCM chuẩn bị toàn diện đăng cai môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
Từ cơ sở vật chất, y tế, an ninh đến nhân lực và điều kiện sinh hoạt của các đoàn, TP.HCM đang hoàn tất công tác chuẩn bị cho môn golf tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao TP.HCM cho biết, với lực lượng mạnh nhất, chủ nhà đặt mục tiêu để mỗi trận đấu diễn ra công bằng, đẹp mắt và góp phần lan tỏa phong trào.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tphcm-chuan-bi-toan-dien-dang-cai-mon-golf-tai-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-2026-post1892769.tpo