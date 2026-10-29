Tp.HCM chuẩn bị quỹ đất phát triển 57.657 căn nhà ở xã hội trong năm 2027

Chuẩn bị danh mục dự án, đáp ứng chỉ tiêu năm 2027

Ngày 29/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Văn Sinh cùng đoàn công tác đã khảo sát và làm việc với UBND Tp.HCM và các sở ban ngành của Tp.HCM về tình hình phát triển nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại buổi làm việc, UBND Tp.HCM thông tin giai đoạn 2021 - 2025, thành phố hoàn thành 17.902 căn NOXH trên tổng số 18.143 căn theo kế hoạch, đạt 98,7%. Tính đến tháng 10/2026, có 3 dự án hoàn thành với tổng quy mô 2.283 căn, 26 dự án đang thi công với khoảng 23.500 căn và 14 dự án đã khởi công, quy mô khoảng 14.850 căn.

Năm 2026, Tp.HCM đặt mục tiêu phát triển 9.000 căn nhà ở, gồm 7.000 căn NOXH và 2.000 căn nhà cho thuê. Để đạt mục tiêu này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu thành phố rà soát các dự án có khả năng hoàn thành trong năm, đôn đốc chủ đầu tư tập trung nhân lực, tài chính và tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình.

Đối với kế hoạch năm 2027, thành phố phải chuẩn bị sớm danh mục dự án, lựa chọn nhà đầu tư và hoàn thiện các điều kiện pháp lý để đáp ứng chỉ tiêu khoảng 57.657 căn.

Tp.HCM dành quỹ đất lớn cho phát triển NOXH.

Những khu đất chưa đủ điều kiện triển khai cần được rà soát, bổ sung phương án xử lý, tránh tình trạng thiếu nguồn dự án khi bước vào năm kế hoạch. Nếu danh mục dự án chưa đáp ứng yêu cầu, thành phố cần bổ sung ngay, tránh bị động khi bước vào năm kế hoạch.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng lưu ý cơ quan quản lý tại địa bàn Tp.HCM xử lý các thủ tục như giải phóng mặt bằng, giao đất, điều chỉnh quy hoạch và cấp phép xây dựng thực hiện đồng bộ.

Ngay từ giai đoạn phê duyệt chủ trương đầu tư, cơ quan chức năng phải xác định thời gian triển khai phù hợp với quy mô từng dự án, thường xuyên kiểm tra và đôn đốc để hạn chế tình trạng kéo dài thủ tục.

Rà soát quỹ đất, tìm nguồn vốn phát triển nhà cho thuê

Về phát triển nhà cho thuê, Tp.HCM được đề nghị nghiên cứu chuyển đổi công năng các tài sản công dôi dư phù hợp, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ Quỹ Phát triển nhà ở và cơ cấu tỷ lệ nhà ở xã hội cho thuê theo nhu cầu thực tế.

Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan tìm giải pháp bổ sung nguồn vốn tín dụng cho phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân vay mua nhà.

Tại buổi làm việc, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành cho biết, doanh nghiệp đang đề xuất dự án Lê Thành Tân Kiên 2 với quy mô khoảng 2.000 căn nhà cho thuê.

Tuy nhiên, tính chất thương mại, dịch vụ hỗn hợp của khu đất đang gây khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay ngân hàng, ảnh hưởng đến khả năng triển khai dự án. Đại diện doanh nghiệp này cho rằng cần phải có thêm cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển dự án NOXH, tiếp cận các nguồn vốn vay ngân hàng tốt hơn…

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM thông tin tình hình phát triển NOXH trên địa bàn Tp.HCM.

Về phía thành phố, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM cho biết, thành phố đã rà soát 31 khu đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý, dự kiến tạo lập quỹ đất phát triển khoảng 40.000 căn nhà ở và đang chuẩn bị các dự án quy mô lớn và đàm phán mua lại một số quỹ nhà để bổ sung nguồn cung cho thuê.

Trong thời gian tới, Tp.HCM dự kiến khởi công thêm các dự án lớn, trong đó có dự án NOXH của Vingroup và dự án tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân do Công ty Nhà Khang Điền triển khai.

Theo lãnh đạo thành phố, việc hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 và chuẩn bị nguồn cung cho năm 2027 đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và tổ chức tín dụng.

Thành phố sẽ tiếp tục rà soát quỹ đất, đẩy nhanh thủ tục và huy động nguồn lực, hướng tới tăng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, đặc biệt là người lao động.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh (bên phải) tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc với địa phương và 1 số doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM về phát triển nhà ở xã hội, lãnh Bộ Xây dựng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các bên.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng thông tin sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho thuê. Về nguồn vốn, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu chính sách tái cấp vốn hỗ trợ các ngân hàng thương mại cho vay; đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu bổ sung nguồn lực cho Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ người dân vay vốn.