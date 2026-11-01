TP.HCM chuẩn bị nhân lực, hoàn thiện hạ tầng để vận hành dự án ngăn triều

Rà soát, bổ sung van ngăn triều trước khi vận hành

Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều, giảm ngập cho khu vực rộng khoảng 570km², thuộc 20 phường, xã.

Dự án ngăn triều gần 10.000 tỷ đồng được kỳ vọng góp phần kiểm soát triều, giảm ngập cho khu vực rộng khoảng 570km² tại TP.HCM.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, hiện dự án chưa được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Để bảo đảm các công trình thoát nước vận hành đồng bộ với hệ thống cống kiểm soát triều, Sở đang triển khai rà soát, đề xuất bổ sung các hạng mục cần thiết trong khu vực hưởng lợi.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng được giao rà soát, đề xuất lắp đặt van ngăn triều tại các vị trí cống, cửa xả chưa có van; lắp đặt hệ thống ngăn triều tại các vị trí kênh, rạch thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đê, kè hiện hữu xuống cấp, chưa đạt cao trình phòng, chống ngập.

Trong giai đoạn 2025-2026, Sở Xây dựng chỉ đạo Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật rà soát toàn bộ cống, cửa xả, kênh, rạch thuộc phạm vi quản lý trong vùng hưởng lợi của dự án. Các cửa xả chưa có van sẽ được xem xét lắp đặt bổ sung, những van bị hư hỏng được sửa chữa hoặc thay thế.

Đối với các vị trí nằm ngoài phạm vi quản lý, Sở Xây dựng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện cam kết tự đầu tư nâng cao trình bờ, kè, lắp đặt van ngăn triều tại các cống, cửa xả trong khuôn viên đất của doanh nghiệp.

TP.HCM đang rà soát, bổ sung van ngăn triều tại các cửa xả nhằm bảo đảm hệ thống thoát nước vận hành đồng bộ với dự án.

Việc khép kín các tuyến kiểm soát triều được xác định là yêu cầu quan trọng, nhằm tránh tình trạng nước triều xâm nhập qua những vị trí chưa được kiểm soát, làm giảm hiệu quả chung của dự án.

Sau khi dự án được nghiệm thu, bàn giao, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ phối hợp đơn vị vận hành để tổ chức vận hành đồng bộ hệ thống van ngăn triều, trạm bơm, cửa xả với các cống kiểm soát triều theo quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Dữ liệu mực nước và quan trắc cũng được chia sẻ phục vụ công tác điều tiết.

Đào tạo nhân lực, chuẩn bị quy trình vận hành

Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng, công tác chuẩn bị nhân lực và quy trình vận hành cũng được đặt ra nhằm bảo đảm các công trình hoạt động ổn định sau khi bàn giao.

Theo Sở Xây dựng, nhà đầu tư đã cam kết bố trí nhân sự trực tiếp vận hành dự án tham gia đào tạo và được cấp chứng chỉ theo quy định.

Tại Văn bản số 610/026/CV/TN ngày 12/5/2026, nhà đầu tư cam kết tổ chức vận hành dự án trong 3 năm, kéo dài thời gian bảo hành công trình thêm 36 tháng; đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ.

Nhà đầu tư cam kết tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ vận hành cho đội ngũ nhân sự trực tiếp quản lý các cống, trạm bơm và âu thuyền.

Nội dung đào tạo bao gồm quy trình vận hành cống, trạm bơm, âu thuyền, hệ thống SCADA, quan trắc, bảo trì và xử lý sự cố. Nhà đầu tư cũng phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận danh sách nhân sự tham gia đào tạo.

Riêng lịch đóng, mở các cống kiểm soát triều sẽ được thực hiện theo quy trình vận hành hệ thống và các cụm công trình thuộc dự án do Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu. Những vấn đề liên quan đến thời gian chờ qua âu thuyền, thứ tự ưu tiên phương tiện, tác động đến vận tải thủy và đơn vị điều phối cũng thuộc phạm vi quản lý, vận hành công trình thủy lợi của sở này.

Việc hoàn thiện các hạng mục khớp nối, chuẩn bị nhân lực và quy trình vận hành đồng bộ sẽ là những yếu tố quan trọng để dự án phát huy hiệu quả kiểm soát triều, góp phần cải thiện tình trạng ngập nước tại khu vực trung tâm và phía Nam TP.HCM.

Kiểm soát triều không đồng nghĩa hết ngập Theo Sở Xây dựng, trong phạm vi khoảng 570km², hệ thống công trình của dự án sẽ giải quyết các vị trí ngập do triều tại khu vực phía Nam và khu vực trung tâm TP.HCM (trước sáp nhập), đồng thời hỗ trợ tiêu thoát nước cho những khu vực khác thuộc phạm vi bảo vệ của các cống kiểm soát triều.

Chống ngập cần khớp nối đồng bộ với hạ tầng, không chỉ phụ thuộc vào hệ thống cống ngăn triều.

Tuy nhiên, việc kiểm soát triều không đồng nghĩa toàn bộ các điểm ngập trong khu vực hưởng lợi sẽ được xử lý triệt để, bởi tình trạng ngập đô thị còn liên quan đến năng lực hệ thống thoát nước, cao độ nền và các yếu tố khác. Đối với khả năng tiêu thoát nước khi mưa lớn kết hợp triều cường, Sở Xây dựng cho biết hệ thống cống của dự án được thiết kế với thông số P = 3 năm, tương ứng vũ lượng mưa đạt 85,36mm trong 3 giờ và mực triều +1,32m. Theo thông số thiết kế, khi xuất hiện trận mưa có vũ lượng tương ứng, hệ thống cống đáp ứng yêu cầu, không xảy ra tình trạng ngập. Việc kết hợp mưa và triều cường cũng không còn ảnh hưởng đến điều kiện thoát nước của hệ thống cống.