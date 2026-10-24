TP.HCM chuẩn bị nguồn lực chăm lo Tết cho người dân

Theo thông tin từ Sở Nội vụ TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác chăm lo an sinh xã hội, giải quyết việc làm và hỗ trợ các nhóm yếu thế trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả.

Những tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, hướng đến bảo đảm quyền lợi cho người dân và nâng cao hiệu quả các chính sách an sinh.

Chăm lo người có công, hỗ trợ người lao động

Trong lĩnh vực người có công với cách mạng, TP.HCM đã hoàn tất chi trả quà Tết Nguyên đán cho 78.264 người có công và thân nhân, với kinh phí hơn 23,8 tỷ đồng. Dịp 27/7, thành phố trao quà của Chủ tịch nước cho 73.197 người có công và thân nhân, tổng kinh phí hơn 22,2 tỷ đồng.

TP.HCM tiếp tục triển khai các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, nhất là các nhóm yếu thế.

Đáng chú ý, thành phố hoàn thành 100% công tác khai quật, lấy mẫu phục vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin. Tổng số có 9.842 mộ được khai quật, trong đó lấy được 7.083 mẫu hài cốt liệt sĩ, còn 2.759 trường hợp không lấy được mẫu.

Sở Nội vụ phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM tổ chức an táng trang trọng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân; rà soát danh sách điều dưỡng tập trung, điều dưỡng tại nhà; tham mưu cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn.

Thành phố cũng theo dõi phương án tiếp nhận Trung tâm Điều dưỡng người có công miền Nam và Trung tâm Điều dưỡng thương binh, người có công Long Đất về quản lý, đồng thời chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

TP.HCM đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp.

Ở lĩnh vực việc làm, trong 9 tháng, thành phố tạo việc làm mới cho 174.394 người, đạt 96,89% kế hoạch năm; tổ chức 197 phiên giao dịch việc làm, hỗ trợ học nghề cho 5.957 lao động và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 147.750 người.

Thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tăng cường quảng bá các phiên giao dịch việc làm định kỳ, cập nhật thông tin tuyển dụng trên nền tảng số nhằm kết nối cung - cầu lao động. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm sẽ chú trọng các nhóm như thanh niên, bộ đội xuất ngũ, người sau cai nghiện và lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Thành phố cũng dự kiến trình HĐND ban hành các nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và sửa đổi cơ chế cho vay ưu đãi đối với các đối tượng chính sách.

Mở rộng chính sách an sinh, hỗ trợ nhóm yếu thế

Trong 9 tháng đầu năm, các cơ sở trợ giúp xã hội công lập chăm sóc thường xuyên 7.915 đối tượng, trong khi các cơ sở ngoài công lập chăm sóc 4.046 trường hợp. Thành phố chi hơn 276 tỷ đồng trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng cho 313.079 người.

Thành phố tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hướng đến mở rộng diện bao phủ và bảo đảm quyền lợi người dân.

Dịp Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, thành phố huy động hơn 15,7 tỷ đồng để tặng quà cho 92.899 trẻ em và trao 3.973 suất học bổng.

Những tháng cuối năm, Sở Y tế sẽ tham mưu triển khai Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em và phòng ngừa trẻ em lao động trái pháp luật giai đoạn 2026-2030; trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết mở rộng đối tượng, nâng mức trợ giúp xã hội và hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ tập trung người lang thang xin ăn.

Thành phố đồng thời chuẩn bị các hoạt động thăm hỏi, tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi và bảo đảm tiến độ khám sức khỏe toàn dân theo kế hoạch đã ban hành.

Đối với các chương trình tín dụng ưu đãi, từ đầu năm 2026, thành phố đã hỗ trợ vay vốn cho 2.383 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; tạo và duy trì việc làm cho 72.322 lao động; hỗ trợ gần 1.850 học sinh, sinh viên vay vốn và hỗ trợ mua hơn 1.000 căn nhà ở xã hội.

Thành phố tiếp tục mở rộng các chính sách trợ giúp xã hội, hướng đến nâng cao chất lượng chăm sóc các nhóm yếu thế.

Thời gian tới, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp tham mưu bố trí ngân sách ủy thác cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy trong năm 2026, điều chỉnh kế hoạch vốn cho chương trình nhà ở xã hội năm 2027. Việc rà soát nợ quá hạn, nợ rủi ro và kiện toàn các tổ tiết kiệm, vay vốn cũng được chú trọng. Từ tháng 11/2026, mạng lưới điểm giao dịch xã, phường sẽ được sắp xếp lại nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Với đồng bào dân tộc thiểu số, thành phố đã tặng quà Tết cho 1.228 người có uy tín, với mức 2,5 triệu đồng/người, tổng kinh phí hơn 3,07 tỷ đồng; chăm lo 16.867 lượt người, kinh phí hơn 12,74 tỷ đồng.

Một nhiệm vụ đáng chú ý trong những tháng cuối năm là tham mưu HĐND thành phố ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số, đồng thời đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2035 và chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết năm 2027.

Đến hết tháng 9/2026, TP.HCM đã cấp hơn 4,55 triệu sổ bảo hiểm xã hội, quản lý hơn 12,17 triệu thẻ bảo hiểm y tế. Cơ quan chức năng giải quyết chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 2,33 triệu lượt người, tăng 6,5% so với cùng kỳ; bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 26,78 triệu lượt người, tăng 7,8%. Cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục triển khai các nghị quyết hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh, trẻ em và các nhóm yếu thế. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tăng cường, hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2026-2027. Với các nhiệm vụ được triển khai trên nhiều lĩnh vực, TP.HCM đặt mục tiêu tiếp tục duy trì kết quả giải quyết việc làm, thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công, mở rộng mạng lưới bảo trợ xã hội và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Đây cũng là cơ sở để thành phố chủ động chuẩn bị nguồn lực, tổ chức các hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.