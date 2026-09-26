TP.HCM chuẩn bị mở rộng cầu Vĩnh Bình trên quốc lộ 13

Ngày 26/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Vĩnh Bình trên quốc lộ 13, thuộc phường Bình Hòa và phường Hiệp Bình.

Cầu Vĩnh Bình sẽ được mở rộng theo hiện trạng quốc lộ 13 đang được triển khai. Ảnh: Minh Quân.

Theo kế hoạch, gói thầu tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có giá 117,4 triệu đồng. Gói thầu dự kiến được tổ chức lựa chọn trong quý III/2026 theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Dự án xây dựng cầu Vĩnh Bình có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng, thực hiện việc nâng cấp, mở rộng cầu nhằm bảo đảm kết nối giao thông đồng bộ với quốc lộ 13 sau khi tuyến đường này được mở rộng.

Hiện quốc lộ 13 đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình đang được khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng.

Dự án có chiều dài khoảng 5,9km, tổng mức đầu tư 6.276 tỷ đồng, bao gồm lãi vay. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với nguồn vốn của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án PPP.

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình sẽ được nâng cấp lên 10-14 làn xe, bề rộng mặt cắt ngang khoảng 60m.

Theo thiết kế, quốc lộ 13 đoạn này sẽ được nâng cấp lên 10-14 làn xe, bề rộng mặt cắt ngang khoảng 60m. Trong đó, phần đường trên cao (cầu cạn) dài khoảng 3,75km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h. Phần đường song hành được thiết kế 8-10 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h.

Liên danh Công ty cổ phần đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM - Công ty TNHH đối tác công tư CII - Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng IMIC là nhà đầu tư được lựa chọn triển khai dự án thành phần 2 theo hợp đồng BOT. Công ty TNHH đối tác công tư CII là thành viên đứng đầu liên danh.

Việc chuẩn bị đầu tư mở rộng cầu Vĩnh Bình được kỳ vọng sẽ tạo sự đồng bộ giữa công trình cầu và tuyến quốc lộ 13 sau khi mở rộng, góp phần tăng năng lực lưu thông trên trục giao thông cửa ngõ phía đông bắc TP.HCM.