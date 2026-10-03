TP HCM chuẩn bị khởi công 3 tuyến metro dài 91 km, tổng vốn hơn 254.000 tỷ đồng

Tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, trung bình mỗi ngày phục vụ khoảng 70.000 hành khách. Ảnh: chinhphu.vn

Theo thông tin từ Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM (MAUR) ngày 2/10, trong giai đoạn 2026-2030, thành phố ưu tiên triển khai 8 dự án metro. Trong đó, MAUR làm chủ đầu tư 4 dự án. Hiện tại, 3 tuyến đang được tập trung hoàn thiện thủ tục gồm: metro số 1 đoạn kéo dài, metro số 2 đoạn kéo dài cùng tuyến metro số 6.

Hoàn thiện thủ tục 3 tuyến đường sắt đô thị mới

Tuyến metro số 1 đoạn TP mới Bình Dương - Suối Tiên dài khoảng 32,8 km, từ depot Phú Chánh đến ga Bến xe Suối Tiên nhằm kết nối trực tiếp với tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Vốn đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 55.000 tỷ đồng. Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng tuyến, vị trí công trình cùng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tuyến metro số 2 đoạn TP Thủ Dầu Một - TP HCM dài 35 km, từ ga S5 đến ga Tao Đàn để kết nối với tuyến Bến Thành - Tham Lương. Dự án có vốn đầu tư sơ bộ khoảng 113.000 tỷ đồng, dự kiến bố trí 24 nhà ga bao gồm các đoạn đi ngầm, đi trên cao. Các hồ sơ kỹ thuật, hướng tuyến cùng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hiện đang trong giai đoạn thẩm định.

Tuyến metro số 6 (vành đai trong - giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) dài 23 km, từ nút giao Bà Quẹo đến ga Phú Hữu, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 86.000 tỷ đồng. Tuyến dự kiến kết nối metro số 2 tại ga ST09 - Bà Quẹo, kéo dài đến Phú Hữu, tiếp tục kết nối với đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành. Thành phố đang thực hiện các thủ tục liên quan đến quy chuẩn, hướng tuyến, báo cáo nghiên cứu khả thi bồi thường, tái định cư.

Ba dự án trên có tổng chiều dài khoảng 91 km, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 254.000 tỷ đồng, dự kiến trình phê duyệt trong tháng 12/2026 để kịp khởi công vào cuối năm.

Đẩy nhanh thi công tuyến Bến Thành - Tham Lương

Song song với việc chuẩn bị các dự án mới, TP HCM đang đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Tuyến dài 11,3 km, gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao, 1 depot với tổng mức đầu tư 55.179 tỷ đồng, đã khởi công từ ngày 15/1/2026.

Sau khi ký hợp đồng EPC, toàn tuyến đã hoàn thành công tác khảo sát địa chất với 506 lỗ khoan. Tiến độ thi công tường dẫn tại các nhà ga ghi nhận kết quả cụ thể: ga ST06 (Phạm Văn Hai) thi công 101,5/280 m (đạt 36,3%); ga ST09 (Bà Quẹo) đạt 20/270 m (7,4%); ga ST10 (Phạm Văn Bạch) đạt 229/533 m (43%). Riêng tường vây tại ga ST10 đã hoàn thành 27/88 tấm.

Tại ga ST02 (Tao Đàn), ga ST07 (Bảy Hiền), tổng thầu EPC đã được cấp phép thi công từ ngày 12/9, hiện đang tập kết máy móc, thiết bị. Phương án phân luồng, rào chắn tại hai nhà ga dự kiến triển khai từ ngày 10/10. Đến nay, công tác phân luồng giao thông đã hoàn thành tại 5 ga gồm ST04, ST05, ST06, ST09, ST10.

Theo kế hoạch tiến độ, máy đào hầm TBM đầu tiên dự kiến bắt đầu khoan vào tháng 10/2027. Các nhà ga phấn đấu hoàn thành kết cấu chính vào tháng 3/2029. Dự án dự kiến hoàn tất lắp đặt đường ray vào cuối năm 2029, nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác cuối năm 2030.

Với chiến lược mở rộng hạ tầng, đến năm 2030, TP HCM đặt mục tiêu nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị lên khoảng 255 km.

Trần Trọng