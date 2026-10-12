TP.HCM chuẩn bị đón các liệt sĩ về nơi an nghỉ trong vòng tay nhân dân

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Sáng 12/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP.HCM tổ chức tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất trình tự các nghi lễ và sự phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm lễ chính thức diễn ra trang nghiêm, chu đáo và an toàn.

Các tiết mục tri ân được chuẩn bị trang trọng nhất.

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương, lễ viếng, lễ truy điệu; tổ chức đội hình di chuyển quách hài cốt liệt sĩ lên xe để đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Các nghi thức đón nhận hài cốt, di chuyển đến vị trí an táng, hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm cũng được rà soát kỹ lưỡng.

Cùng với đó, công tác bố trí nhân sự, phương tiện, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trên toàn tuyến đường đoàn xe đi qua được các lực lượng phối hợp triển khai.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.

Không chỉ chuẩn bị một buổi lễ theo nghi thức, TP.HCM mong muốn hành trình đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng có sự đồng hành của người dân thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, mong người dân sinh sống và làm việc dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua cầm những nhành hoa trắng để tiễn đưa các liệt sĩ.

Theo ông Cường, thành phố mong muốn lễ tiễn đưa các anh, các chú diễn ra trang trọng, ấm áp, đậm nghĩa tình của người dân TP.HCM, giống như cách mỗi gia đình tiễn biệt người thân kính yêu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường có mặt tại buổi tổng duyệt.

Do không gian tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM có hạn, không thể đón tất cả người dân đến thắp hương, thành phố mong bà con dành thời gian và tấm lòng hướng về đoàn xe trong hành trình đưa hài cốt các liệt sĩ đến nơi an nghỉ.

Sự hiện diện của người dân dọc tuyến đường không chỉ mang ý nghĩa tiễn đưa, mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những hy sinh của các thế hệ đi trước. Đó là cách thành phố gửi lời tri ân đến những người đã góp phần làm nên nền hòa bình hôm nay.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mới là kết quả của giai đoạn 1.

Sau lễ truy điệu và an táng, TP.HCM sẽ tiếp tục tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng cũng như những địa điểm khác trên địa bàn.

Hành trình tìm kiếm vẫn còn tiếp tục, với mong muốn đưa những người đã hy sinh trở về với đất mẹ, để các anh được yên nghỉ và thân nhân có thêm cơ hội tìm lại người thân sau nhiều năm mong ngóng.

Theo kế hoạch, tối 13/10, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân” sẽ diễn ra lúc 19h tại Công viên Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng, TP.HCM.

Sáng 14/10, lúc 7h30, lễ dâng hoa, dâng hương được tổ chức tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà bia Liệt sĩ và các địa điểm trong công viên. Đến 8h, lễ viếng và truy điệu hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra.

Dự kiến lúc 8h45, đợt xe đầu tiên xuất phát, đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM. Lễ an táng dự kiến tổ chức lúc 10h cùng ngày tại nghĩa trang trên đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình.

Đoàn xe dự kiến di chuyển theo lộ trình: Công viên Lê Thị Riêng - đường Trường Sơn - đường Cách Mạng Tháng Tám - vòng xoay Dân Chủ - đường Cách Mạng Tháng Tám - đường Điện Biên Phủ - cầu Sài Gòn - đường Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Xe dẫn đoàn của CSGT làm nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng.