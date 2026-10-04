TP.HCM chuẩn bị đầu tư 3 tuyến metro hơn 254.000 tỷ đồng

Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, trung bình mỗi ngày phục vụ khoảng 70.000 hành khách - Ảnh: chinhphu.vn/LA

Thông tin được ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), công bố tại buổi cung cấp thông tin về các dự án đường sắt đô thị.

3 dự án gồm tuyến metro số 1 đoạn Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên; metro số 2 đoạn Thành phố Thủ Dầu Một – TP.HCM và metro số 6, Vành đai trong – giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất – Phú Hữu.

Tuyến metro số 1 dài khoảng 32,8 km, từ depot Phú Chánh đến ga Bến xe Suối Tiên, có vốn đầu tư sơ bộ khoảng 55.000 tỷ đồng.

Tuyến metro số 2 dài khoảng 35 km, từ ga S5 đến ga Tao Đàn, dự kiến bố trí 24 nhà ga, với vốn đầu tư sơ bộ khoảng 113.000 tỷ đồng.

Metro số 6 dài khoảng 23 km, từ khu vực nút giao Bà Quẹo đến ga Phú Hữu, có vốn đầu tư sơ bộ hơn 86.000 tỷ đồng. Tuyến dự kiến kết nối metro số 2 tại ga Bà Quẹo và đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành tại ga Phú Hữu.

MAUR đang hoàn thiện hoặc tổ chức thẩm định các hồ sơ liên quan đến công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng tuyến, vị trí công trình và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Theo kế hoạch công bố, 3 dự án sẽ được tập trung hoàn thiện thủ tục để trình phê duyệt trong tháng 12/2026. TP.HCM đặt mục tiêu nâng tổng chiều dài mạng lưới đường sắt đô thị lên khoảng 255 km vào năm 2030.