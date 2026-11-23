Chiều 23/11, tại tọa đàm khoa học về phát triển mô hình khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lãnh đạo TP.HCM cùng các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp thảo luận nhiều giải pháp nhằm hình thành những không gian phát triển mới, lấy khoa học công nghệ làm động lực tăng trưởng.

Chuẩn bị cơ chế mới, dự kiến thông qua vào tháng 12

Tại tọa đàm, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết, HĐND Thành phố đang phối hợp với UBND Thành phố cùng các sở, ngành xây dựng những nghị quyết cụ thể hóa quy định pháp luật về phát triển đô thị.

Các nghị quyết dự kiến được trình xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm của HĐND TP.HCM vào tháng 12/2026.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu tại toạ đàm.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hình thành hành lang pháp lý cho các khu đô thị khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển những mô hình đô thị mới.

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã tổ chức hội thảo tham vấn về tiêu chí và cơ chế đột phá phát triển khu đô thị khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Các nhóm chính sách được nghiên cứu bao gồm quy hoạch, đất đai, đầu tư, tài chính, phát triển hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ, thu hút nhà đầu tư chiến lược và cơ chế quản trị.

Đặc biệt, Thành phố hướng đến xây dựng khung chính sách có thể áp dụng cho nhiều khu đô thị khoa học công nghệ, thay vì chỉ phục vụ một dự án cụ thể.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, việc hình thành các khu đô thị này cần gắn kết hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm, sản xuất và thương mại hóa công nghệ, đồng thời bảo đảm môi trường sống, làm việc thuận lợi cho người dân và đội ngũ chuyên gia.

Hướng tới các cực tăng trưởng mới

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho biết, Thành phố vừa công bố quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Các nghị quyết dự kiến được trình xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm của HĐND TP.HCM vào tháng 12/2026.

Trong định hướng này, các khu đô thị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được kỳ vọng trở thành mô hình phát triển quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ.

Thành phố mong muốn xây dựng cơ chế đủ linh hoạt, hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tổ chức nghiên cứu quốc tế, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền, giảm các thủ tục trung gian không cần thiết.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định, các quy định pháp luật mới tạo điều kiện để TP.HCM đầu tư hạ tầng dùng chung và giao đơn vị phù hợp quản lý, kể cả đơn vị không trực thuộc chính quyền Thành phố.

Chẳng hạn, TP.HCM có thể đặt hàng Đại học Quốc gia TP.HCM thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác hạ tầng theo quy định mới, dù đơn vị này trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng sẽ đồng hành với Thành phố trong xây dựng chính sách cho các lĩnh vực mới như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), thiết bị bay không người lái (UAV), khu công nghiệp thế hệ mới và thu hút nhân tài.

Đây là những yếu tố được kỳ vọng tạo nền tảng để các đô thị khoa học công nghệ phát triển theo hướng hiện đại, kết nối nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn.

Trước đó, ngày 15/1/2026, UBND TP.HCM đã công bố đề án phát triển Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM tại phường Bình Dương.

Theo đề án được phê duyệt, khu đô thị này được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, với các trường đại học, viện nghiên cứu và khu công nghiệp thế hệ mới đóng vai trò hạt nhân.

Đáng chú ý, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương cũ cũng được nghiên cứu khả năng chuyển đổi công năng để phục vụ phát triển đô thị khoa học công nghệ, gắn với yêu cầu sử dụng hiệu quả tài sản công.

Từ mô hình đầu tiên tại khu vực phía Bắc, TP.HCM hướng đến phát triển thêm các đô thị khoa học công nghệ, hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo trên toàn địa bàn, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho Thành phố trong những năm tới.