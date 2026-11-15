TP.HCM chuẩn bị chuỗi hoạt động quy mô lớn hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tập trung trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, từ ngày 18-24/11, gắn với kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, lan tỏa các giá trị văn hóa đến đông đảo người dân.

Điểm nhấn là chương trình "Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt" cấp thành phố, khai mạc tối 22/11 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Khu vực này được bố trí các không gian giới thiệu văn hóa 54 dân tộc, hoạt động của khối đại đoàn kết và nghệ thuật truyền thống. Chương trình dự kiến trình chiếu 3D Mapping trên mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM với chủ đề "Ngày hội Đại đoàn kết - Bản sắc văn hóa Việt".

Cùng với đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa nghệ thuật dự kiến diễn ra tối 24/11. Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 cũng dự kiến tổ chức ngày 21/11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh.

Nhiều hoạt động biểu diễn cồng chiêng, nhã nhạc, đàn tính hát then, múa cộng đồng và giao lưu văn hóa quốc tế được tổ chức. Các lĩnh vực công nghiệp văn hóa như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, làng nghề truyền thống, xuất bản và truyền thông số cũng được giới thiệu thông qua các không gian trưng bày, trải nghiệm.

Không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm, các hoạt động còn được triển khai tại 168 phường, xã, đặc khu. Các địa phương vận động di tích lịch sử, bảo tàng, đình, chùa mở cửa phục vụ người dân; tổ chức dâng hương, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu di sản văn hóa địa phương.

Công nghệ trình chiếu 3D Mapping trên công trình trụ sở UBND TP.HCM góp phần tạo điểm nhấn cho chuỗi hoạt động văn hóa.

Một trong những hoạt động hưởng ứng đáng chú ý là chương trình phát triển văn hóa Việt Nam trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2026-2030 do Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM phát động ngày 12/11, với sự tham gia của 13 tôn giáo, các cơ sở tín ngưỡng và cộng đồng dân tộc thiểu số.

TP.HCM hiện có đồng bào 53 dân tộc thiểu số sinh sống, làm việc; 13 tôn giáo với hơn 2,8 triệu tín đồ, hơn 3.000 cơ sở thờ tự và 1.692 cơ sở tín ngưỡng.

Với thông điệp "Gìn giữ bản sắc - Lan tỏa thiện lành - Kết nối phát triển", chương trình ghi nhận nhiều cam kết cụ thể như phấn đấu xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại 60-80% tự viện Phật giáo vào năm 2030; duy trì cung cấp 1.000 suất ăn miễn phí hằng tuần; hỗ trợ việc làm cho người sau cai nghiện; bảo tồn Lễ hội Nguyên Tiêu và nghệ thuật truyền thống của đồng bào Hoa.

Dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch TP.HCM ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, tập trung kiểm kê, số hóa di sản, phát triển các tuyến du lịch văn hóa - tâm linh và nâng tầm lễ hội truyền thống thành sản phẩm du lịch đặc trưng.

Đường sách TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, giao lưu nhằm lan tỏa văn hóa Việt Nam qua sách.

Tại Đường Sách TP.HCM, chuỗi chương trình "Văn hóa Việt Nam qua những trang sách" diễn ra từ ngày 18/11 đến 6/12. Nổi bật là triển lãm ảnh "Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa", giới thiệu tư liệu về kiến trúc, lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa địa phương.

Các gian hàng tổ chức trưng bày sách về lịch sử, văn hóa, di sản; đồng thời có hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc, triển lãm áo dài lấy cảm hứng từ quan họ, ví, giặm và đờn ca tài tử. Dự án "Thanh Xuân Hoa Lửa" cũng giới thiệu hình ảnh, kỷ vật về vai trò của phụ nữ Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ.

Trong khi đó, Đường Sách TP Thủ Đức tổ chức không gian trưng bày sách "Sắc màu di sản", triển lãm 70 tác phẩm nhiếp ảnh về di sản Sài Gòn - TP.HCM và hội thi tìm hiểu di sản văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên. Các hoạt động trình diễn trang phục truyền thống, áo dài, võ cổ truyền cũng được tổ chức để thu hút thiếu nhi tham gia.

Thông qua chuỗi hoạt động trải rộng từ trung tâm đến cơ sở, TP.HCM hướng đến đưa văn hóa đến gần hơn với đời sống, khuyến khích cộng đồng chung tay bảo tồn, phát huy di sản, bồi đắp tình yêu quê hương và niềm tự hào về bản sắc dân tộc.