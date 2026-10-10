TP.HCM: Chuẩn bị chu đáo cho Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Các lực lượng tham dự lắng nghe điều phối

Buổi sơ duyệt nhằm chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng chính thức diễn ra vào ngày 14-10.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM trực tiếp điều phối hoạt động sơ duyệt.

Lễ sơ duyệt được thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc

Từ sáng sớm, các lực lượng đã có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng để chuẩn bị cho lễ sơ duyệt. Lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM kiểm tra kỹ lưỡng từng công việc để công tác phối hợp được trang nghiêm theo kịch bản đã xây dựng.

Buổi sơ duyệt được tổ chức như một buổi lễ chính với đầy đủ các nghi thức. Các lực lượng tham gia đều thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các hài cốt liệt sĩ được bố trí cẩn thận trên xe chuyên dụng, đảm bảo chu toàn trong quá trình di quách từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ được di chuyển ra xe trong không khí trang nghiêm. Mỗi hài cốt được đặt trong tiểu quách có lồng kính, phủ Quốc kỳ và che ô đen trước khi đưa lên xe.

Sau đó, đoàn xe lần lượt di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM theo đội hình gồm: xe dẫn đường, xe chỉ huy, xe quân kỳ, xe danh dự, xe chở hoa, 8 xe chở hài cốt, xe chở đại biểu và xe kiểm soát quân sự.

Được biết, Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ chính thức diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 14-10. Sau đó di quách và thực hiện Lễ an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM vào lúc 10 giờ.

Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh TP.HCM, lũy kế từ ngày 23-6 đến hết ngày 5-10, tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A và 6 vị trí tại khu B); trong đó 307 bộ có di vật.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Buổi sơ duyệt được tổ chức như một buổi lễ chính với đầy đủ các nghi thức