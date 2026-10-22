TP.HCM chuẩn bị các hoạt động chăm lo Tết 2027

Chiều 22/10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, các đơn vị thông tin về công tác an sinh xã hội và kế hoạch vận động nguồn lực chăm lo người dân dịp Tết.

Nhiều hoạt động hỗ trợ người khó khăn

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cho biết, hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 50 năm xây dựng, phát triển Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, đơn vị sẽ tổ chức Festival Nhân ái 2026 với chủ đề “Vì mọi người, ở mọi nơi”.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11 tại phường Vũng Tàu, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa ẩm thực Vũng Tàu 2026.

Trong đó, chương trình “Chuyến xe nghĩa tình - Phiên chợ 0 đồng” dự kiến tổ chức tại phường Vũng Tàu, xã Xuyên Mộc và xã Xuân Sơn, với 600 phần quà tổng trị giá 300 triệu đồng. Hội cũng dự kiến triển khai 20 chuyến xe cắt tóc miễn phí, phục vụ ít nhất 2.000 lượt người.

Sáng 19/11, chương trình đi bộ đồng hành “Mỗi bước chân, một tấm lòng nhân ái” dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham gia tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu.

Thông qua các hoạt động, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM kỳ vọng huy động thêm nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và cộng đồng để hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM phát biểu.

Đẩy mạnh kết nối việc làm, mở rộng chính sách an sinh xã hội

Theo ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM tạo việc làm mới cho 174.394 người, đạt 96,89% kế hoạch năm; tổ chức 197 phiên giao dịch việc làm, hỗ trợ học nghề cho 5.957 lao động và giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 147.750 người.

Những tháng cuối năm, Sở Nội vụ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá các phiên giao dịch việc làm, cập nhật thông tin tuyển dụng trên nền tảng số, chú trọng hỗ trợ thanh niên, bộ đội xuất ngũ, người sau cai nghiện và lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Thành phố cũng tham mưu ban hành chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài, điều chỉnh cơ chế cho vay ưu đãi và triển khai tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Bên cạnh đó, từ đầu năm, các chương trình tín dụng đã hỗ trợ 2.383 hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn; tạo và duy trì việc làm cho 72.322 lao động, hỗ trợ gần 1.850 học sinh, sinh viên vay vốn và hỗ trợ mua hơn 1.000 căn nhà ở xã hội.

Về an sinh xã hội, thành phố đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho 313.079 người, đồng thời chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội tại cơ sở công lập và ngoài công lập.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, thành phố huy động hơn 15,7 tỷ đồng tặng quà cho 92.899 trẻ em, trao 3.973 suất học bổng; đồng thời triển khai nhiều chính sách chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ học sinh và các nhóm yếu thế.

Đến hết tháng 9/2026, TP.HCM đã cấp hơn 4,55 triệu sổ bảo hiểm xã hội, quản lý hơn 12,17 triệu thẻ bảo hiểm y tế. Cơ quan chức năng giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 2,33 triệu lượt người và bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 26,78 triệu lượt người.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội Thành phố tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, học sinh, trẻ em và các nhóm yếu thế, hướng tới mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2026-2027.

9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM đã hoàn tất chi trả quà Tết Nguyên đán cho 78.264 người có công và thân nhân, với kinh phí hơn 23,8 tỷ đồng; trao quà của Chủ tịch nước nhân dịp 27/7 cho 73.197 người có công và thân nhân, với tổng kinh phí hơn 22,2 tỷ đồng.