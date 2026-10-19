TP.HCM: Chùa Liên Trì và Phổ Hiền trao học bổng 'Tiếp sức đến trường - Chắp cánh ước mơ'

Tặng xe đạp đến các em học sinh

Tham dự chương trình có Thượng tọa Thích Thiện Thông, trụ trì chùa Liên Trì; chư Ni chùa Phổ Hiền; ông Vũ Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Vũng Tàu; cô Nguyễn Thị Tịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Thắng Nhì và các em học sinh trường.

Tại đây, đoàn đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Thắng Nhì.

100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng được trao đến các em Trường THCS Thắng Nhì

Phát biểu tại chương trình, Thượng tọa Thích Thiện Thông chia sẻ: Những suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là niềm tin, sự khích lệ tinh thần để các em thêm vững bước trên con đường học tập. "Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của gia đình, thầy cô và xã hội, cùng với sự kiên trì của chính các em, con đường phía trước sẽ rộng mở, đưa các em trở thành những người có ích cho cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội nhân ái và phát triển. Mong các em luôn giữ vững niềm tin, nghị lực và khát vọng để vươn tới những thành công trong tương lai.", Thượng tọa nhắn nhủ.