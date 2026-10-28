TP.HCM: Chùa Huệ Nghiêm kiến trúc, điêu khắc Phật giáo đặc sắc

Tọa lạc tại số 220/110/1 đường Đỗ Năng Tế, khu phố 2, phường An Lạc, TP.HCM, chùa Huệ Nghiêm được Hòa thượng Thích Thiện Hòa khai sáng vào năm 1962. Trải qua hơn sáu thập niên hình thành và phát triển, ngôi chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của Phật tử mà còn gắn bó với hoạt động đào tạo Tăng tài, nghiên cứu và thực hành giới luật, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của Phật giáo Việt Nam.

Kiến trúc chùa Huệ Nghiêm mang vẻ đẹp trang nghiêm, nổi bật với những đường nét truyền thống và sắc gỗ trầm ấm. Ảnh: Đức Linh.

Không gian thanh tịnh giữa nhịp sống đô thị

Ẩn mình trong khu dân cư đông đúc, chùa Huệ Nghiêm mang đến cảm nhận khác biệt ngay từ những bước chân đầu tiên. Phía sau lối vào là khoảng không gian rộng rãi, thoáng đãng với những hàng cây xanh, hồ sen và các công trình thờ tự được bố trí hài hòa. Sự tĩnh lặng nơi cửa Phật dường như làm dịu đi nhịp sống hối hả thường ngày.

Điểm nhấn trong cảnh quan của chùa là hai hồ sen lớn mang tên Quán Thế Âm và A Di Đà. Những cây cầu nhỏ bắc ngang mặt nước, hàng liễu mềm mại soi bóng cùng sắc xanh của cây cối tạo nên khung cảnh gần gũi với thiên nhiên. Vào mùa sen nở, những đóa hoa vươn mình trên mặt nước càng tô điểm vẻ thanh khiết, khiến khuôn viên ngôi chùa trở thành nơi để khách thập phương tìm về sự thư thái và an nhiên.

Không chỉ góp phần tạo nên vẻ đẹp cảnh quan, hình ảnh hoa sen còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc trong Phật giáo, gợi nhắc tinh thần thanh tịnh, vượt lên những điều phiền não của cuộc sống. Bởi vậy, giữa không gian ấy, mỗi bước chân dạo quanh sân chùa cũng có thể trở thành một khoảnh khắc lắng lòng.

Đi sâu vào khuôn viên, quần thể tượng La Hán được bố trí xung quanh tôn tượng Đức Phật Thích Ca trong tư thế thiền định cũng để lại nhiều ấn tượng. Mỗi pho tượng mang một dáng vẻ, thần thái riêng, từ trầm mặc, suy tư đến an nhiên, tự tại. Những đường nét tạo hình công phu không chỉ thể hiện giá trị nghệ thuật điêu khắc mà còn góp phần làm nổi bật vẻ trang nghiêm của không gian thờ tự.

Không gian xanh mát cùng hồ sen thanh tịnh tạo nên nét đẹp yên bình, gần gũi với thiên nhiên trong khuôn viên chùa Huệ Nghiêm. Ảnh: Tường Quang.

Dấu ấn nghệ thuật trên bộ cửa gỗ lim chạm khắc tinh xảo

Bên cạnh cảnh quan thanh tịnh, kiến trúc chùa Huệ Nghiêm còn thu hút sự chú ý bởi những công trình được chế tác từ gỗ, mang đậm dấu ấn mỹ thuật Phật giáo truyền thống.

Bước vào chánh điện, khách hành hương có thể chiêm bái hệ thống tượng thờ bằng gỗ được bài trí trang nghiêm. Nổi bật là tôn tượng Đức Phật Thích Ca cùng các vị Bồ tát Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng và Quán Thế Âm. Sự kết hợp giữa chất liệu gỗ, nghệ thuật tạo tác và cách bố trí không gian mang đến vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa gần gũi.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là bộ cửa gỗ lim chạm khắc hình tượng Bát bộ Kim Cang và Thập nhị Địa chi thần. Trên nền gỗ chắc bền, các nghệ nhân đã thể hiện những hình tượng với đường nét sắc sảo, bố cục chặt chẽ và nhiều chi tiết trang trí công phu.

Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, những hình tượng này còn gắn với ý nghĩa hộ trì Tam bảo trong đời sống tín ngưỡng Phật giáo. Qua bàn tay tài hoa của người thợ, từng mảng chạm khắc trở thành một phần của tổng thể kiến trúc, góp phần tôn lên vẻ uy nghiêm của chánh điện.

Bộ cửa gỗ lim cũng là một trong những công trình được nhắc đến khi giới thiệu về các dấu ấn kiến trúc, điêu khắc đặc biệt tại chùa Huệ Nghiêm, cho thấy sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống và nghệ thuật tạo hình mang tính biểu tượng.

Tôn tượng Phật A Di Đà bằng gỗ giáng hương cao 8 m, nặng 16 tấn – công trình điêu khắc đặc sắc được xác lập kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Sưu tầm.

Chiêm ngưỡng pho tượng Phật A Di Đà bằng gỗ giáng hương cao 8 m

Nhắc đến những công trình nổi bật tại chùa Huệ Nghiêm, không thể bỏ qua pho tượng Phật A Di Đà được tôn trí tại Tịnh Nghiệp đường. Đây là một trong những tác phẩm điêu khắc Phật giáo bằng gỗ có quy mô ấn tượng, thu hút sự quan tâm của đông đảo Phật tử và khách tham quan.

Theo các tư liệu giới thiệu về chùa và kỷ lục Việt Nam, pho tượng cao khoảng 8 m, nặng 16 tấn, được chế tác từ gỗ giáng hương. Công trình được thực hiện trong giai đoạn 2007–2008 và hoàn thành việc tôn trí vào đầu năm 2009.

Với kích thước đặc biệt, pho tượng đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục là pho tượng Phật A Di Đà bằng gỗ giáng hương cao nhất Việt Nam.

Điều làm nên giá trị của công trình không chỉ nằm ở chiều cao hay trọng lượng mà còn ở nghệ thuật tạo tác. Từ chất liệu gỗ tự nhiên, các nghệ nhân đã khéo léo thể hiện hình tượng Đức Phật với dung mạo từ hòa, dáng vẻ trang nghiêm và những đường nét cân đối. Quá trình chế tác một pho tượng có kích thước lớn đòi hỏi sự am hiểu về đặc tính vật liệu, kỹ thuật xử lý gỗ cùng kinh nghiệm điêu khắc lâu năm.

Đặc biệt, bên cạnh pho tượng chính còn có tám pho tượng Phật A Di Đà khác, hợp thành quần thể Cửu thể Di Đà. Sự hiện diện của chín tôn tượng tạo nên không gian thờ tự mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, đồng thời thể hiện nét độc đáo trong nghệ thuật điêu khắc và bài trí tượng Phật tại ngôi chùa.

Đối với người hành hương, đây không chỉ là nơi chiêm ngưỡng một công trình gắn với kỷ lục Việt Nam mà còn là không gian để chiêm bái, hướng tâm về những giá trị từ bi và an lạc trong giáo lý nhà Phật.

Tôn tượng Tam thân Phật trên tòa sen nhiều cánh tại Giới Đài viện, nổi bật dưới trần khắc giới kinh Tỳ-kheo đầy trang nghiêm. Ảnh: Tường Quang.

Giới Đài viện – nơi hội tụ giá trị kiến trúc và tinh thần giới luật

Nếu những pho tượng gỗ gây ấn tượng bởi quy mô và nghệ thuật điêu khắc, Giới Đài viện lại mang đến một dấu ấn khác biệt, gắn liền với truyền thống tu học và gìn giữ giới luật của Phật giáo.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động truyền giới, học tập và hành trì của chư Tăng. Không gian bên trong được thiết kế trang nghiêm, nổi bật với hệ thống tượng Tam thân Phật tôn trí trên tòa sen nhiều cánh, tạo nên tổng thể kiến trúc giàu tính biểu tượng.

Theo các tư liệu giới thiệu về công trình, trên mỗi cánh sen đều thể hiện hình tượng Đức Phật Thích Ca. Những chi tiết được sắp đặt công phu, kết hợp với đường nét trang trí tinh tế, tạo nên vẻ đẹp vừa uy nghi vừa mang chiều sâu giáo lý.

Điểm đặc biệt của Giới Đài viện còn nằm ở hệ thống kinh, luật được khắc trên tường và trần. Trong đó có những nội dung liên quan đến giới kinh Tỳ-kheo và giới Bồ tát trong Kinh Phạm Võng. Các dòng chữ được thể hiện tỉ mỉ, một số chi tiết thếp vàng, làm nổi bật vẻ trang nghiêm và tính nghệ thuật của công trình.

Khác với những hình thức trang trí kiến trúc thông thường, việc đưa kinh, luật vào không gian Giới Đài viện còn mang ý nghĩa nhắc nhở người xuất gia về vai trò nền tảng của giới luật trên con đường tu học.

Trong truyền thống Phật giáo, giới luật không chỉ là những nguyên tắc điều chỉnh hành vi mà còn là cơ sở để nuôi dưỡng đời sống thanh tịnh, phát triển định lực và trí tuệ. Vì vậy, sự hiện diện của những dòng kinh, luật tại đây góp phần thể hiện tinh thần tôn trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống tu học qua nhiều thế hệ.

Giới Đài viện vì thế không đơn thuần là một công trình kiến trúc để chiêm ngưỡng mà còn là không gian mang giá trị giáo dục và thực hành Phật pháp. Đối với khách tham quan muốn tìm hiểu sâu hơn, việc liên hệ trước với nhà chùa là cần thiết bởi một số khu vực nội viện có quy định riêng về việc ra vào.

Nét đẹp văn hóa Phật giáo giữa lòng thành phố

Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, chùa Huệ Nghiêm vẫn lưu giữ những giá trị đặc sắc về kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc và truyền thống tu học. Mỗi công trình trong khuôn viên đều mang một dấu ấn riêng, từ cảnh quan hồ sen thanh tịnh, những bộ cửa gỗ chạm khắc kỳ công đến pho tượng Phật A Di Đà gắn với kỷ lục Việt Nam và Giới Đài viện giàu ý nghĩa giáo lý.

Giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM, chùa Huệ Nghiêm không chỉ là điểm đến dành cho Phật tử mà còn mở ra cơ hội để du khách tìm hiểu những nét đẹp trong văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật Phật giáo Việt Nam. Vượt lên giá trị của những công trình kiến trúc, điều đọng lại sau chuyến viếng thăm còn là cảm giác bình yên, sự lắng đọng trong tâm hồn và những suy ngẫm về đời sống hướng thiện.