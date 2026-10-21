TP.HCM: Chưa đầy 10 phút ghi hình 67 xe máy đi ngược chiều

Ghi hình vi phạm, nâng cao hiệu quả xử lý

Tình trạng xe máy đi ngược chiều tại một số tuyến đường ở TP.HCM tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp ghi hình để phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08), Đội CSGT Hàng Xanh thường xuyên bố trí các tổ công tác ghi hình vi phạm bằng thiết bị nghiệp vụ và hệ thống camera giám sát, bên cạnh hình thức xử phạt trực tiếp trên đường.

CSGT thường xuyên xử lý xe mô tô, xe gắn máy vi phạm đi ngược chiều.

Đáng chú ý, sáng 30/9/2026, trong chưa đầy 10 phút, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi hình và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện đối với 67 trường hợp xe máy đi ngược chiều trên đường Phan Văn Trị, phường Gò Vấp.

Việc ghi nhận hình ảnh giúp lực lượng chức năng có căn cứ xác minh, xử lý vi phạm, đồng thời hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện né tránh khi có lực lượng kiểm tra.

Ngay cả khi không bị dừng xe tại thời điểm vi phạm, người điều khiển phương tiện vẫn phải chịu trách nhiệm nếu hành vi đã được ghi nhận rõ ràng và đủ căn cứ xử lý theo quy định.

Tăng cường bố trí cán bộ ghi hình xử phạt – phạt nguội tại các tuyến phức tạp.

Cùng với Đội CSGT Hàng Xanh, Đội CSGT số 2 cũng tăng cường quay phim, ghi hình trong quá trình tuần tra, kiểm soát.

Hình ảnh, video thu thập được sẽ được cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, rà soát, xác minh thông tin phương tiện, hoàn thiện hồ sơ và gửi thông báo đến tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết theo quy định.

Theo Phòng CSGT, việc đẩy mạnh xử lý vi phạm qua hình ảnh góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện, tăng khả năng phát hiện hành vi vi phạm và thúc đẩy ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Trang bị kỹ năng cho học sinh

Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, CSGT TP.HCM cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm.

Cụ thể, hưởng ứng Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn do Cục CSGT phát động, PC08 phối hợp với Công an phường Long Trường tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho 2.000 học sinh Trường THPT Long Trường.

Tại chương trình, học sinh được phổ biến các quy tắc giao thông cơ bản như đi đúng phần đường, làn đường; chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ; tuân thủ quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, cũng như các quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện và giấy phép lái xe.

Hướng dẫn học sinh thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Đặc biệt, cán bộ CSGT phối hợp với hướng dẫn viên Honda trực tiếp hướng dẫn học sinh thực hành lái xe trên sa hình. Hoạt động này giúp các em vận dụng kiến thức đã học vào tình huống thực tế, rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện và nâng cao khả năng xử lý khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, Đội CSGT Cát Lái tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện các điểm mù của phương tiện, đặc biệt là xe tải, xe container và xe có kích thước lớn.

Đây là những khu vực người điều khiển phương tiện khó quan sát được các phương tiện khác, nhất là xe máy khi di chuyển sát hai bên hông, phía trước hoặc phía sau xe lớn.

Thực hành nhận diện phòng tránh điểm mù.

Người tham gia giao thông được khuyến cáo không đi quá gần, không chạy song song lâu với xe tải, xe container; giữ khoảng cách an toàn, hạn chế đi vào khu vực khuất tầm nhìn và tránh vượt xe tại những vị trí nguy hiểm.

Khi đến giao lộ, người đi xe máy cần quan sát kỹ, không chen vào khoảng trống sát đầu hoặc bên hông xe lớn, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm đáng tiếc.

Thời gian tới, CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường phát hiện, xác minh, xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn giao thông.