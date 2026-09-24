TP.HCM: Chùa Bồ Đề Đạo Tràng và Sùng Hưng trao quà trung thu đến các em thiếu nhi khó khăn

Chư Ni, quan khách tham dự

Buổi lễ có sự hiện diện của Ni sư Thích nữ Từ Thảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Bồ Đề Đạo Tràng; ông Phan Công Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường An Phú; bà Huỳnh Thị Thúy Phương, bà Nguyễn Thanh Loan - đồng Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; bà Lê Thị Thúy Kiều, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Phú; đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương cùng tham dự.

Ni sư Thích nữ Từ Thảo phát biểu

Chia sẻ tại chương trình, Ni sư Thích nữ Từ Thảo cho biết việc trao quà Trung thu là tâm nguyện nhằm mang tình thương và sự quan tâm đến các em thiếu nhi còn nhiều khó khăn. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng sự động viên, khích lệ, mong các em có thêm niềm vui, tiếp tục chăm ngoan, học tập và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ghi nhận hoạt động ý nghĩa này, ông Phan Công Vinh đánh giá cao sự chung tay của chùa Bồ Đề Đạo Tràng trong công tác chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó thể hiện sự đồng hành giữa chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cơ sở tôn giáo trong việc chăm lo thế hệ trẻ.

500 phần quà Trung thu tặng đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Trong không khí thân tình của ngày hội trăng rằm, 500 phần quà, mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng được trao tận tay các em thiếu nhi. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm lời chúc yêu thương, mong các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học tốt và có một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp.

Ni sư Thích nữ Từ Thảo tặng lồng đèn đến các em thiếu nhi trong chương trình “Trung thu yêu thương” tại chùa Sùng Hưng

Trước đó, ngày 19-9, Ni sư Thích nữ Từ Thảo, trụ trì chùa Sùng Hưng (phường Chánh Phú Hòa) cũng đã tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 200 nghìn đồng, mang niềm vui đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.