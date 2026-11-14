TP.HCM chủ động bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Đại hội năm nay có sự tham gia của 36 đoàn thể thao, tranh tài ở 48 môn, 63 phân môn với 973 nội dung. Khối lượng hoạt động lớn, trải rộng tại nhiều địa điểm thi đấu, cơ sở lưu trú và tuyến đường giao thông khiến công tác bảo đảm an toàn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban tổ chức.

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM tại buổi họp báo Đại hội. Ảnh: Hoàng Anh

Quán triệt phương châm “An toàn - Trang trọng - Chuyên nghiệp - Tiết kiệm - Hiệu quả”, Công an TP.HCM đã xây dựng kế hoạch tổng thể, đồng thời triển khai phương án cụ thể cho từng môn và địa điểm tổ chức, phù hợp với tính chất hoạt động cũng như điều kiện thực tế.

Đại tá Trần Hồng Minh - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết lực lượng công an sẽ tập trung bảo đảm an ninh, trật tự bên trong và khu vực xung quanh các địa điểm thi đấu; kiểm soát an toàn tại nơi lưu trú, phòng cháy, chữa cháy và các khu vực có liên quan.

Công an thành phố cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố, Sở VHTT TP.HCM cùng các đơn vị liên quan để chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

Song song với nhiệm vụ an ninh, công tác y tế, sơ cấp cứu và kiểm soát an toàn thực phẩm cũng được chú trọng. Các phương án chăm sóc sức khỏe, xử lý tình huống khẩn cấp được chuẩn bị nhằm bảo vệ VĐV, HLV, trọng tài, đại biểu và khán giả.

Đây là điều kiện quan trọng để các đoàn thể thao yên tâm sinh hoạt, tập luyện và thi đấu trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Một trong những thách thức đáng chú ý là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong bối cảnh TP.HCM đang triển khai nhiều công trình hạ tầng.

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, một số tuyến đường và khu vực có nguy cơ phát sinh ùn tắc, ảnh hưởng đến lịch trình di chuyển của các đoàn thể thao cũng như sinh hoạt thường ngày của người dân.

Ban tổ chức cho biết sẽ tập trung bảo đảm an ninh, trật tự bên trong và khu vực xung quanh các địa điểm thi đấu cũng như Trung tâm Báo chí. Ảnh: Hoàng Anh

Đối với những môn thi đấu sử dụng đường giao thông, lực lượng công an sẽ phối hợp với Ban tổ chức và các cơ quan liên quan xây dựng phương án phân luồng, điều tiết phù hợp.

Việc tổ chức giao thông được tính toán theo hướng kết nối thuận tiện giữa nơi lưu trú, địa điểm thi đấu và khu vực tổ chức sự kiện, đồng thời hạn chế tối đa những tác động đến hoạt động đi lại của người dân.

Lãnh đạo Công an thành phố cũng khuyến nghị người dân chủ động theo dõi thông tin phân luồng, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khán giả, cổ động viên cần tuân thủ quy định tại các địa điểm thi đấu, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình cổ vũ.

Cùng với đó, các cơ quan báo chí được đề nghị tăng cường thông tin về phương án giao thông, những yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn để người dân kịp thời nắm bắt và chủ động sắp xếp việc đi lại.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng từ an ninh, giao thông đến y tế và hậu cần thể hiện quyết tâm của TP.HCM trong tổ chức một kỳ Đại hội an toàn, chuyên nghiệp. Qua đó, các VĐV có thể tập trung tranh tài, khán giả thuận lợi theo dõi, còn nhịp sống thường ngày của thành phố được bảo đảm trong suốt sự kiện thể thao lớn nhất cả nước năm 2026.