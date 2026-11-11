TP.HCM chốt tiến độ GPMB dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất phục vụ dự án Chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân, phường Chánh Hưng.

Bờ Nam kênh Đôi đã được TP.HCM ấn định thời gian GPMB, trong khi bờ Bắc đang được triển khai.

Theo tiến độ được phê duyệt, từ ngày 11 - 17/10, các đơn vị thực hiện xây dựng kế hoạch thu hồi đất, tổ chức họp với người có đất thu hồi và ban hành thông báo thu hồi đất. Việc gửi thông báo đến người dân được thực hiện từ ngày 18 - 20/10.

Công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc và tình trạng pháp lý nhà, đất cùng tài sản gắn liền với đất phải hoàn thành trước ngày 16/11. Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được lập trong khoảng thời gian từ ngày 2 - 16/11; sau đó niêm yết công khai từ ngày 17 - 26/11 để tiếp nhận ý kiến.

Các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến và hoàn thiện phương án trước khi trình thẩm định. Theo kế hoạch, việc thẩm định phương án diễn ra từ ngày 25 - 29/12, phê duyệt vào ngày 30/12. Từ ngày 31/12 đến 29/1/2027, các cơ quan tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

Quyết định thu hồi đất phải được ban hành chậm nhất ngày 14/2/2027. Từ ngày 15/2 đến 6/3, địa phương tổ chức vận động, giải quyết các trường hợp không đồng thuận, không phối hợp thực hiện phương án. Các trường hợp không bàn giao đất được xử lý theo quy định trong khoảng thời gian từ ngày 7 - 26/3/2027.

Loạt nhà tạm bợ ven, trên kênh Đôi sẽ được di dời để chỉnh trang.

Từ ngày 27 - 31/3/2027, các đơn vị tiếp nhận, quản lý quỹ đất đã thu hồi và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Đây cũng là thời hạn cuối cùng để hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án.

TP.HCM yêu cầu các thủ tục được triển khai đồng thời khi đáp ứng đủ điều kiện pháp lý, tránh chậm trễ do phối hợp hoặc chuyển giao hồ sơ. Với các trường hợp không đồng thuận, không phối hợp hoặc không bàn giao đất, việc vận động, giải quyết kiến nghị, khiếu nại và áp dụng biện pháp xử lý phải bảo đảm đúng điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn; không vì yêu cầu tiến độ mà rút ngắn các thủ tục bắt buộc.

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, kế hoạch cũng đặt ra tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với hai dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thành trước ngày 20/11.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị TP.HCM có trách nhiệm tiếp thu kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Toàn cảnh kênh Đôi với hàng ngàn hộ dân sắp di dời, giải tỏa.

Đối với Dự án thành phần 2 là chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân, phường Chánh Hưng, Sở Xây dựng chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thành trước ngày 28/2/2027. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị TP.HCM hoàn thiện hồ sơ, trình UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt trước ngày 30/3/2027.

Để kiểm soát tiến độ, các cơ quan, đơn vị phải cập nhật tình hình, kết quả thực hiện và khó khăn, vướng mắc trên phần mềm quản lý tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng trước 17h thứ Năm hằng tuần, đồng thời gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp. Sở này tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất khi cần thiết để đánh giá tiến độ, phối hợp xử lý vướng mắc và báo cáo UBND TP.HCM đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND TP.HCM yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, bảo đảm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/3/2027.

Tại Kỳ họp thứ năm HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 22/9, HĐND thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư 4 dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, thuộc địa bàn phường Chánh Hưng và phường Bình Đông. Các dự án kéo dài khoảng 8,8km, từ cầu Rạch Ông đến hết bờ Nam kênh Đôi, với tổng vốn đầu tư hơn 49.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó, đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân, thuộc phường Chánh Hưng, dài khoảng 2,1km, có tổng mức đầu tư dự kiến 13.608 tỷ đồng. Dự án dự kiến di dời 2.042 trường hợp nhà ven kênh, thu hồi khoảng 11,01ha đất, với 2.060 trường hợp bị ảnh hưởng; trong đó 2.042 trường hợp giải tỏa toàn phần và 18 trường hợp giải tỏa một phần. Các hạng mục chính gồm xây dựng khoảng 2,1km kè bờ Nam kênh Đôi; mở rộng đường Phạm Thế Hiển lên lộ giới 30m; mở rộng cầu Mật và cầu Hiệp Ân; đầu tư hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, chiếu sáng và công viên cây xanh - thể dục thể thao dọc kênh. Trong tổng vốn đầu tư, hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 12.047 tỷ đồng, hợp phần chỉnh trang đô thị khoảng 1.562 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.