TP.HCM chốt tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Mộc Bài

Ngày 9/10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại xã Phú Hòa Đông, đồng thời rà soát tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đoạn tuyến qua địa bàn thành phố dài khoảng 24,7km, đi qua 5 xã gồm: Phú Hòa Đông, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Củ Chi và Tân An Hội. Dự án ảnh hưởng đến 2.118 trường hợp, với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 217,65ha.

Đến nay, có 1.993 trường hợp đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đạt 94,1%, với tổng kinh phí hơn 5.064 tỷ đồng. Số trường hợp đồng ý bàn giao mặt bằng đạt 2.089, tương đương 98,63%, với diện tích đã bàn giao 185,17ha.

Dù tỷ lệ đồng thuận và bàn giao mặt bằng đạt mức cao, tiến độ triển khai vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra tại cuộc họp giao ban trước đó.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những trường hợp còn tồn đọng, phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng ngay trong tháng 10/2026.

Đoàn công tác UBND TP.HCM kiểm tra thực địa dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại xã Phú Hòa Đông.

Một trong những vấn đề cần ưu tiên xử lý là bố trí tái định cư và hỗ trợ tiền tạm cư cho người dân trong thời gian chờ nhận nền. Khu tái định cư phục vụ dự án tại xã Nhuận Đức dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Trước đó, ngày 7/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã đề nghị UBND Thành phố chấp thuận xác định việc bàn giao mặt bằng dự án là nhiệm vụ cấp bách nhằm phục vụ thi công.

Ngày 7/10, UBND TP.HCM giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố và các địa phương liên quan rà soát cơ sở pháp lý, điều kiện và đối tượng được hỗ trợ tiền tạm cư.

Các đơn vị phải tham mưu, đề xuất để UBND thành phố xem xét, quyết định trước ngày 10/10.

Đối với những vướng mắc về tái định cư, tiền tạm cư, nhà xưởng, cây trồng và vật nuôi, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các đơn vị hướng dẫn cụ thể, kiểm tra từng trường hợp để xây dựng phương án giải quyết phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người dân và tiến độ chung của dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra tại dự án.

Với các hộ chưa bàn giao mặt bằng, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, giải thích rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời linh hoạt xử lý từng trường hợp, hạn chế tối đa việc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

Các đơn vị cũng được yêu cầu rà soát đầy đủ hồ sơ, phối hợp với Công an TP.HCM xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình triển khai.

Tại buổi kiểm tra, đại diện liên danh nhà thầu gồm Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194 và Công ty cổ phần Lizen cam kết hoàn thành các hạng mục trước tháng 11/2028, bảo đảm mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác.

Do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi và khó khăn trong việc tiếp cận mặt bằng, nhà thầu dự kiến huy động toàn bộ máy móc, thiết bị trong tháng 11 và 12/2026. Đồng thời, đơn vị sẽ tổ chức thông tuyến đường công vụ từ TP.HCM đi Mộc Bài để phục vụ thi công dọc tuyến.

Việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng được xem là điều kiện then chốt để nhà thầu tiếp cận công trường, triển khai các hạng mục xây dựng và bảo đảm tiến độ tổng thể của dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.