UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch 666/2026 triển khai thực hiện Nghị quyết 100/2026 của HĐND thành phố quy định chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ.

Hoàn thành chi trả trợ cấp ngày 31/3/2027

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu UBND các phường, xã, đặc khu tổng hợp hồ sơ, rà soát, xác định đối tượng và lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị quyết 100; bảo đảm đúng đối tượng, tính chính xác của hồ sơ, danh sách, không trùng lặp và không bỏ sót đối tượng.

UBND các phường, xã, đặc khu phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp xem xét, thẩm định, thống nhất danh sách các trường hợp đủ điều kiện hưởng chế độ, chính sách.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu ban hành quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp đủ điều kiện, hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2026. Việc chi trả chế độ, chính sách phải kết thúc vào ngày 31/3/2027.

UBND các phường, xã, đặc khu có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND thành phố bố trí kinh phí, hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Sở Tài chính được giao tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM bố trí kinh phí cho các phường, xã, đặc khu, hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2026.

Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các địa phương giải quyết chế độ, chính sách; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo HĐND thành phố kết quả thực hiện nghị quyết, hoàn thành chậm nhất ngày 15/4/2027.

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý việc chi trả chế độ trợ cấp; tiếp nhận, giải đáp và giải quyết dứt điểm các phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong phạm vi thẩm quyền; rà soát, thu hồi tiền hỗ trợ đối với các trường hợp thuộc diện phải hoàn trả theo quy định.

Đối tượng và căn cứ để tính trợ cấp một lần

Đối tượng được hưởng chính sách là người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ vì không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định và không thuộc đối tượng được giải quyết chế độ theo Điều 10 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Chính sách áp dụng cả ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thực hiện sắp xếp và không thực hiện sắp xếp.

UBND các phường, xã, đặc khu xác định chính xác thời gian công tác và mức phụ cấp để tính trợ cấp một lần đối với từng trường hợp người hoạt động không chuyên trách.

Thời gian công tác để tính trợ cấp là tổng thời gian công tác ở chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang nhưng chưa hưởng trợ cấp thôi việc hoặc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Đối với các chức danh bí thư chi đoàn thanh niên khu phố, ấp hoặc trưởng chi hội đoàn thể khác và chi hội trưởng phụ nữ khu phố, ấp theo Nghị quyết 02/2024 của HĐND TP.HCM trước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thời gian công tác để tính trợ cấp được tính từ ngày 1/4/2024 đến ngày 30/6/2026.

Trường hợp thời gian công tác để tính trợ cấp có số tháng lẻ, từ một tháng đến đủ 6 tháng được tính là 0,5 năm và hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 0,5 năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn là một năm.

Mức phụ cấp hằng tháng làm căn cứ tính trợ cấp một lần theo khoản 1, khoản 3 Điều 4 Nghị quyết 100/2026 là mức phụ cấp chức danh của người hoạt động không chuyên trách được hưởng tại tháng 6/2026.

Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư từng là cán bộ, công chức cấp xã, do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 được bố trí giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư đến nay, khi nghỉ việc do địa phương chủ động kiện toàn nhân sự thì được hưởng chế độ theo khoản 1 Điều 4 Nghị quyết 100.

Tiền lương tháng để tính trợ cấp đối với trường hợp này là tiền lương tháng liền kề của cán bộ, công chức cấp xã trước khi được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.