TP.HCM chốt phương án tuyến metro 113.000 tỷ đồng nối Thủ Dầu Một

Theo phương án vừa được UBND TP.HCM chấp thuận, công trình metro kết nối khu vực Thủ Dầu Một với trung tâm thành phố sẽ sở hữu tổng chiều dài khoảng 33,2 km, trong đó có 17,8 km đi ngầm và phần còn lại đi trên cao. Để vận hành và bảo dưỡng toàn tuyến, dự án bố trí Depot Hiệp Bình Phước với quy mô khoảng 26,8 ha phục vụ công tác sửa chữa và đậu tàu qua đêm.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cho biết tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 113.000 tỷ đồng, hiện các hồ sơ liên quan đến công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, bồi thường, tái định cư cùng phương án hướng tuyến và vị trí công trình đang được cơ quan chức năng khẩn trương thẩm định để hướng tới mục tiêu khởi công vào tháng 12/2026.

Phối cảnh không gian đô thị và hạ tầng tuyến metro kết nối Thủ Dầu Một với trung tâm TP.HCM - Ảnh: Liên danh tư vấn

Về hướng tuyến chi tiết, điểm đầu của công trình bắt đầu tại ga C0, dùng chung khu vực ga S5 của tuyến metro số 1 đoạn nối khu vực TP mới Bình Dương - ga Suối Tiên trên đường Hùng Vương. Từ đây, tuyến rẽ qua đường Phạm Ngọc Thạch, khu vực công viên Thanh Lễ rồi nhập vào hành lang Đại lộ Bình Dương - Quốc lộ 13. Khi vượt qua tuyến Vành đai 3, hệ thống sẽ kết nối với metro số 4 theo quy hoạch tại ga C5.

Trong khi đó, ga C10 được định vị tại khu vực công viên cây xanh phía trước Bệnh viện Quốc tế Becamex và Lotte Mart Bình Dương.

Từ vị trí này, tuyến sẽ chuyển đổi từ hình thức đi trên cao xuống đi ngầm, tiếp tục hành trình qua khu vực Vĩnh Phú. Theo thiết kế, ga C12 nằm gần hành lang dự kiến của tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, còn ga C13 tại khu vực chợ đầu mối Thủ Đức dự kiến sẽ kết nối với tuyến metro số 10.

Tiếp nối hành trình sau khi vượt Vành đai 2, tuyến đi về khu vực Hiệp Bình để bố trí nhánh kết nối với depot Hiệp Bình Phước. Tại ga C17 - giao với đường sắt quốc gia Bắc - Nam và đường Phạm Văn Đồng, công trình sẽ thiết lập điểm kết nối với metro số 6.

Ở giai đoạn đi sâu vào nội đô, tuyến metro tiếp tục duy trì hành trình đi ngầm theo hành lang Quốc lộ 13, vượt sông Sài Gòn để tiến vào khu vực trung tâm qua trục Xô Viết Nghệ Tĩnh - Hàng Xanh - Nguyễn Thị Minh Khai. Các nhà ga tiếp theo được phân bổ tại khu vực ngã năm Đài Liệt Sĩ, nút giao Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trung tâm thể thao Hoa Lư.

Tại khu vực Nhà Văn hóa Thanh Niên, ga C22 sẽ thực hiện nhiệm vụ kết nối với tuyến metro số 4, trong khi điểm cuối C23 được đặt tại Công viên Tao Đàn để kết nối trực tiếp với tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Việc hình thành tuyến metro Thủ Dầu Một - trung tâm TP.HCM không chỉ giải quyết bài toán giao thông liên vùng giữa hai đô thị lớn mà còn tạo ra hệ thống các điểm trung chuyển đa dạng với nhiều tuyến metro và đường sắt quốc gia.

Qua đó, dự án được kỳ vọng sẽ gia tăng năng lực khai thác của mạng lưới giao thông công cộng, góp phần giảm áp lực hạ tầng đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng trong thời gian tới.