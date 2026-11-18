Theo kết quả rà soát, thống kê cập nhật đến ngày 25/9/2026, toàn Thành phố có 10.257 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 18/11, TP.HCM đã thông tin về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, UBND TP.HCM đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý trên toàn địa bàn.

Đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành và hàng nghìn cơ sở nhà, đất, đặc biệt trong bối cảnh Thành phố vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất các địa phương, tổ chức lại bộ máy và chuyển đổi phương thức quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là bố trí lại trụ sở làm việc, mà phải quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, khai thác hiệu quả từng tài sản công, kiên quyết không để thất thoát, lãng phí nguồn lực của Nhà nước.

Rà soát toàn diện 10.257 cơ sở nhà, đất

Theo kết quả rà soát, thống kê cập nhật đến ngày 25/9/2026, toàn thành phố có 10.257 cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp, xử lý. Trong đó, khối cơ quan Đảng có 333 cơ sở; khối sở, ban, ngành có 947 cơ sở; khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ có 93 cơ sở; khối đơn vị sự nghiệp công lập thành phố 129 cơ sở; khối UBND cấp xã 8.626 cơ sở và 129 cơ sở nhà, đất do cơ quan Trung ương chuyển giao về địa phương.

Trên cơ sở rà soát hiện trạng, hồ sơ pháp lý, nhu cầu sử dụng và chức năng của từng cơ sở, Phương án đã được UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy cơ bản thống nhất với kết quả rà soát, thống kê, nguyên tắc, định hướng và phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã ban hành Quyết định 7645/2026 phê duyệt phương án và Kế hoạch tổ chức thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố.

Cụ thể, 9.849 cơ sở được giữ lại tiếp tục sử dụng làm trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp; 70 cơ sở được định hướng chuyển đổi công năng, phục vụ các lĩnh vực thiết yếu (32 cơ sở văn hóa, 31 cơ sở giáo dục, 6 cơ sở y tế và 1 cơ sở khoa học, công nghệ); 320 cơ sở thuộc diện thu hồi (258 cơ sở thuộc thành phố và 62 cơ sở do Trung ương chuyển giao về địa phương); các cơ sở tiếp tục được nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Những con số trên thể hiện nỗ lực rất lớn của thành phố trong việc rà soát, phân loại và xây dựng phương án xử lý một khối lượng tài sản công đặc biệt lớn, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu ổn định hoạt động của bộ máy hành chính với yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí và khai thác hiệu quả nguồn lực công.

Khai thác hiệu quả từng cơ sở nhà, đất

Điểm quan trọng trong phương án của thành phố là chuyển từ yêu cầu đơn thuần sắp xếp, bố trí lại trụ sở sang quản lý, khai thác tài sản công theo hướng có mục tiêu, có đầu mối và có hiệu quả cụ thể.

Đối với các cơ sở không còn nhu cầu sử dụng hoặc dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, thành phố không để tình trạng tài sản bị bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không đúng công năng kéo dài. Tùy theo tính chất, vị trí, hiện trạng và quy định pháp luật, các cơ sở được nghiên cứu chuyển đổi công năng, thu hồi để giao đơn vị có chức năng quản lý, khai thác hoặc đưa vào quản lý quỹ đất phục vụ các mục tiêu phát triển của thành phố.

Đối với 129 cơ sở nhà, đất do Trung ương chuyển giao, thành phố đã chủ động rà soát, xây dựng phương án xử lý. Trong số 117 cơ sở đã tiếp nhận, có 44 cơ sở bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục sử dụng; 7 cơ sở chuyển đổi công năng; 62 cơ sở giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng quản lý, khai thác; 2 cơ sở giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác và 2 cơ sở tiếp tục được tham mưu phương án xử lý theo quy định. 12 cơ sở chưa hoàn tất thủ tục tiếp nhận, thành phố tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương để hoàn thành việc bàn giao và xác định phương án xử lý.

Đặc biệt, phương án chuyển đổi công năng 70 cơ sở nhà, đất sang phục vụ văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học, công nghệ thể hiện định hướng ưu tiên sử dụng tài sản công cho các lĩnh vực thiết yếu, trực tiếp phục vụ người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và bổ sung nguồn lực cho phát triển đô thị.

Đối với các cơ sở thuộc diện thu hồi, thành phố định hướng tăng cường quản lý tập trung, giao các đơn vị có chức năng tổ chức quản lý, khai thác theo quy định. Đây là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng tài sản công phân tán ở nhiều cơ quan, đơn vị, thiếu đầu mối chịu trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện nâng cao hiệu quả sử dụng và giá trị kinh tế của tài sản.

Rõ trách nhiệm, đẩy nhanh bàn giao tài sản công

Để triển khai nhiệm vụ có khối lượng lớn và liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, UBND TP.HCM đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp xã tổ chức rà soát, tổng hợp, tham mưu phương án sắp xếp, xử lý.

Theo đó, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tiến độ thực hiện và cơ chế kiểm tra, giám sát. Trọng tâm là đẩy nhanh việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công dôi dư sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thành các thủ tục pháp lý và ban hành quyết định giao tài sản cho các đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND Thành phố và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương, TP.HCM đang từng bước giải quyết căn cơ bài toán quản lý, sử dụng nhà, đất công trong giai đoạn chuyển đổi mô hình tổ chức bộ máy và phát triển đô thị mới.

Quan điểm xuyên suốt của TP.HCM là: tài sản công phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất; kiên quyết không để đất đai, trụ sở, cơ sở nhà, đất công bị bỏ hoang, lãng phí hoặc sử dụng kém hiệu quả. Mỗi cơ sở nhà, đất phải được xem xét, bố trí và khai thác phù hợp, trở thành nguồn lực phục vụ người dân, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững.