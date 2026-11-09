TP.HCM chốt phương án kiến trúc cầu đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Theo quyết định, phương án đạt giải nhất có mã số VB02 của Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (TEDI) có điểm trung bình 88,11 điểm. Đây cũng là phương án được Thành phố chọn thực hiện.

Phương án kiến trúc được lựa chọn có điểm nhấn là hình tượng hoa sen giữa biển, tạo dấu ấn cảnh quan cho công trình. Thiết kế hướng đến sự kết hợp giữa yêu cầu kỹ thuật của một tuyến giao thông vượt biển quy mô lớn với yếu tố thẩm mỹ, nhận diện công trình và phát triển bền vững.

Đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ giúp rút ngắn hành trình di chuyển giữa 2 địa phương xuống chỉ còn khoảng 10 phút. Ảnh: CĐT

Ngoài phương án được chọn nêu trên, Ban tổ chức cũng công bố phương án đạt giải nhì là phương án có mã số VB03 của Công ty TNHH Sia & Cộng (điểm trung bình 77,44 điểm) và giải ba là phương án có mã số VB01 của Công ty CP tư vấn xây dựng đầu tư Dinh Phát (điểm trung bình 70,11 điểm).

UBND Thành phố yêu cầu Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ chịu trách nhiệm, phối hợp với Hội đồng thi tuyển và Sở Quy hoạch - Kiến trúc, hướng dẫn TEDI hoàn chỉnh phương án thiết kế theo kết luận của Hội đồng thi tuyển, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và phát triển bền vững; hình thành công trình giao thông có tính biểu tượng, làm cơ sở tiến hành các bước thiết kế tiếp theo.

Trước đó, Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu đã được HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua tại Kỳ họp thứ III vào chiều 19.6.2026. Cụ thể dự án được thực hiện theo phương thức PPP (hợp đồng BT), với tổng mức đầu tư dự toán hơn 93.015 tỷ đồng.

Dự án nhằm hình thành tuyến kết nối nhanh giữa TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đô thị ven biển, logistics và du lịch; đảm bảo kết nối đồng bộ đường ven biển TP.HCM và đường vào Khu công nghiệp Long Sơn; giảm tải Quốc lộ 51 và phát triển hành lang logistic - cảng biển; xây dựng cầu, hầm vượt biển, vịnh Gành Rái tạo điểm nhấn kiến trúc trong cảnh quan tổng thể khu vực, góp phần thu hút khách du lịch và quảng bá cho du lịch TP.HCM và các tỉnh lân cận...

Khi hoàn thành, đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu kỳ vọng sẽ trở thành “biểu tượng trên biển” của TP.HCM trong giai đoạn mới, đồng thời là điểm du lịch độc đáo thu hút du khách Việt Nam và thế giới.

Ngày 1.7, dự án tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu được TP.HCM bấm nút khởi công cùng với hai dự án khác là nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác (xã Cần Giờ) và nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50. Đây là những dự án nằm trong chuỗi công trình trọng điểm được khởi công nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), với mục tiêu tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế và tạo thêm động lực tăng trưởng cho khu vực phía Nam.

Dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 14,06 km; trong đó, phần cầu vượt biển dài 8.010 m; hầm vượt biển dài 3.850 m gồm hầm dìm dài 3.000 m, hầm kín 430 m, hầm hở 420 m. Tuyến đường có quy mô 6 làn xe cơ giới; trong đó, phần hầm vượt biển rộng 34,6 m, phần cầu vượt biển rộng 26,25 m.

Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2025-2029, thời gian xây dựng công trình từ năm 2026-2029. Thời gian hợp đồng dự án là 7 năm; trong đó, thời gian xây dựng công trình dự án BT (từ năm 2026-2029), thời gian thanh toán dự án BT dự kiến 3 năm kể từ thời điểm dự án hoàn thành, bàn giao cho Nhà nước.

Khi hoàn thành, lần đầu tiên TP.HCM và Vũng Tàu sẽ được kết nối bằng một trục giao thông trực tiếp. Hành trình từ Cần Giờ đến Vũng Tàu dự kiến chỉ còn khoảng 10 phút, thay vì mất nhiều thời gian di chuyển như hiện nay. Không chỉ mang ý nghĩa giao thông, dự án còn được định hướng trở thành một công trình điểm nhấn về kiến trúc và cảnh quan.

Theo thiết kế, khu vực cửa hầm ở hai đầu tuyến được tạo hình như hai đóa sen khổng lồ vươn lên từ mặt biển. Đây cũng là nơi bố trí các trạm dừng nghỉ sinh thái với hệ thống trạm sạc, bãi đỗ xe, khu ẩm thực, nhà dịch vụ và không gian cảnh quan phục vụ người dân, du khách.

Dự kiến sau khoảng ba năm kể từ khi hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng và đủ điều kiện thi công, công trình sẽ được đưa vào khai thác.