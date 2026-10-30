TP.HCM chốt phát hành trái phiếu công trình, hút vốn cho dự án trọng điểm

Kỳ họp thứ sáu, HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC - HCMC).

Đây là bước tiến quan trọng cụ thể hóa các cơ chế huy động vốn theo Luật Phát triển đô thị, tạo cơ sở để TP.HCM tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm.

Phát hành trái phiếu công trình, đô thị là nguồn lực để TP.HCM đẩy mạnh đầu tư dự án trọng điểm khi giai đoạn 2026-2031, TP.HCM cần 3,1 triệu tỷ đồng cho đầu tư công.

Nghị quyết cũng được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển thị trường trái phiếu và các dịch vụ tài chính chuyên sâu tại VIFC-HCMC, kết nối nhu cầu vốn đầu tư của TP.HCM với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo Nghị quyết, UBND TP.HCM là chủ thể được trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại VIFC để huy động vốn nhằm triển khai các dự án trọng điểm của TP.HCM; quy định các nội dung cốt lõi đối với việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình của Thành phố tại VIFC.

Dự án sử dụng vốn là dự án trọng điểm, đáp ứng các điều kiện, thủ tục về đầu tư, bảo vệ môi trường và các điều kiện pháp lý khác theo quy định. Nguồn lực này ưu tiên dự án phát triển hạ tầng đô thị, công trình kết cấu hạ tầng hoặc công trình trọng điểm gắn với các tiêu chuẩn xanh, xã hội, bền vững và bảo vệ môi trường.

Nghị quyết cũng quy định việc chào bán, phát hành, giao dịch, đầu tư trái phiếu và cơ chế giải quyết tranh chấp thực hiện theo quy định pháp luật về Trung tâm tài chính quốc tế, pháp luật về phát triển đô thị, thông lệ quốc tế và pháp luật điều chỉnh các hợp đồng, giao dịch có liên quan.

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm toàn diện trong việc huy động và sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích; bố trí kinh phí từ ngân sách Thành phố, để bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi và chi phí hợp pháp liên quan đến trái phiếu phát hành theo Nghị quyết.

TP.HCM hiện có gần 100 công trình, dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, với tổng mức đầu tư gần 1,5 triệu tỷ đồng.

Việc phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình tại VIFC - HCMC không chỉ mở rộng khả năng huy động nguồn lực cho các dự án trọng điểm của TP.HCM, mà còn tạo tiền đề phát triển thị trường trái phiếu quốc tế - một trong 4 trụ cột sản phẩm chiến lược của VIFC-HCMC.

Thông qua cơ chế này, VIFC-HCMC hướng đến hình thành hệ sinh thái thị trường vốn có khả năng kết nối nhu cầu huy động vốn trong nước với các nhà đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế. Đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ tài chính chuyên sâu, như tư vấn phát hành, thu xếp vốn, xếp hạng tín nhiệm và quản trị rủi ro.

Về dài hạn, việc triển khai các đợt phát hành trái phiếu sẽ góp phần từng bước hình thành các sản phẩm tài chính có quy mô và chất lượng, qua đó nâng cao tính hấp dẫn của VIFC-HCMC đối với các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế.

Theo quy hoạch tổng thể TP.HCM giai đoạn 2025 - 2050 tầm nhìn 100 năm đã được HĐND TP.HCM thông qua, dân số Thành phố dự kiến khoảng 18 triệu người vào năm 2030; đạt 25 triệu người vào năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Quy mô này đặt ra áp lực đầu tư hạ tầng rất lớn, vượt xa khả năng cân đối của ngân sách thường niên.

Theo UBND TP.HCM, giai đoạn 2026 - 2030, nhu cầu đầu tư công của Thành phố ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi nguồn vốn ngân sách dự kiến chỉ đáp ứng khoảng 31%.

TP.HCM hiện có gần 100 công trình, dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, với tổng mức đầu tư gần 1,5 triệu tỷ đồng. Cùng với đó, giai đoạn 2026-2031, Thành phố có danh mục 90 dự án kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng.

Trong kế hoạch phát triển TP.HCM theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, mục tiêu tăng trưởng GRDP của TP.HCM bình quân 10 - 11%/năm và tổng vốn đầu tư xã hội bình quân 5 năm đạt khoảng 35 - 40% GRDP. Nhu cầu phát triển này cần huy động nguồn lực lớn.

Ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC, cho rằng huy động vốn quốc tế không chỉ là việc của một cơ quan hay chỉ là một giao dịch. Đó là kết quả của quy hoạch, kỷ luật tài chính, chuẩn bị dự án và khuôn khổ pháp lý cùng được vận hành đồng bộ. Theo ông Huân, Nghị quyết được ban hành là căn cứ pháp lý để TP.HCM chuẩn bị cho đợt phát hành đầu tiên. “Đợt phát hành đầu tiên chắc chắn sẽ là đợt phát hành có nhiều thách thức, nhưng cũng là đợt phát hành có ý nghĩa nhất, đặt nền tảng cho uy tín của TP.HCM trên thị trường vốn quốc tế, mở đường cho các đợt phát hành tiếp theo của Thành phố, đồng thời mở ra cơ hội để các doanh nghiệp tiếp bước phát hành tại VIFC”, ông Huân cho biết.