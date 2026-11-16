TP.HCM chốt hạn bàn giao mặt bằng dự án chỉnh trang bờ Nam kênh Đôi

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, đoạn từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân, phường Chánh Hưng.

Theo kế hoạch, thành phố yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án trước ngày 31/3/2027.

Để bảo đảm tiến độ, UBND TP.HCM xác định cụ thể thời gian thực hiện từng công việc, từ điều tra, khảo sát, kiểm đếm đến phê duyệt phương án bồi thường, ban hành quyết định thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Hoàn thành phương án bồi thường trước cuối năm 2026

Theo kế hoạch, công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc và tình trạng pháp lý nhà, đất, tài sản gắn liền với đất phải hoàn thành trước ngày 16/11.

Từ ngày 17 đến ngày 26/11, niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân theo dõi, đóng góp ý kiến. Các cơ quan chức năng sẽ tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến và hoàn thiện phương án trước khi trình thẩm định.

Bờ Nam kênh Đôi ở TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện từ ngày 25 đến 29/12. Thành phố dự kiến phê duyệt phương án vào ngày 30/12. Sau khi được phê duyệt, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được tổ chức thực hiện từ ngày 31/12/2026 đến ngày 29/1/2027.

Đối với công tác thu hồi đất, UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành việc ban hành quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền chậm nhất ngày 14/2/2027. Từ ngày 15/2 đến 6/3/2027, các cơ quan chức năng tổ chức vận động, giải quyết những trường hợp không đồng thuận hoặc không phối hợp thực hiện phương án.

Việc xử lý các trường hợp không bàn giao đất theo quy định pháp luật được bố trí từ ngày 7 đến 26/3/2027. Giai đoạn cuối, từ ngày 27 đến 31/3/2027, các đơn vị thực hiện tiếp nhận, quản lý quỹ đất đã thu hồi và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai đồng thời những thủ tục khi đáp ứng đủ điều kiện pháp luật, không để chậm trễ do phối hợp hoặc chuyển giao hồ sơ.

Đáng chú ý, đối với các trường hợp không đồng thuận, không phối hợp hoặc không bàn giao đất, việc vận động, giải quyết kiến nghị, khiếu nại và áp dụng biện pháp xử lý phải bảo đảm đúng điều kiện, thẩm quyền, trình tự và thời hạn theo quy định.

Thành phố nhấn mạnh không vì yêu cầu tiến độ mà rút ngắn các thủ tục bắt buộc.

Chuẩn bị thi công ngay sau khi nhận mặt bằng

Song song với công tác giải phóng mặt bằng, UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt các dự án thành phần.

Đối với dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thành trước ngày 20/11/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị TP.HCM tiếp thu kết quả thẩm định, hoàn thiện hồ sơ và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Đối với dự án thành phần 2 về chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi, Sở Xây dựng được giao thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thành trước ngày 28/2/2027.

Những căn nhà ven bờ Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chất thải sinh hoạt tích tụ trong kênh. Ảnh: Hoài Bảo.

Trên cơ sở kết quả thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị TP.HCM hoàn thiện hồ sơ, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt trước ngày 30/3/2027.

Đồng thời, chủ đầu tư được yêu cầu chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng và hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định.

Về trách nhiệm thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ và tham mưu UBND TP.HCM giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm rà soát quỹ nhà, đất tái định cư, đề xuất phương án bố trí phù hợp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu và tiến độ thực hiện dự án.

UBND phường Chánh Hưng chủ trì tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và giải phóng mặt bằng trên địa bàn; đồng thời chịu trách nhiệm bảo đảm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/3/2027.

Để kiểm soát tiến độ, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị cập nhật kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trên phần mềm quản lý tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng trước 17h thứ Năm hàng tuần.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất khi cần thiết, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.